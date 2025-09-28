Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Ράλλης – Ήταν δάσκαλος και αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α – Δείτε φωτογραφία του

Ο Σταύρος ο οποίος ήταν δάσκαλος και Αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α 55-59 έφυγε σε ηλικία 89 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτεράς, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 15:30.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Σπυρίδωνα Π. Δευτεράς

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Ελένη Ράλλη (Βασιλιάδα)

Παιδιά: Βασίλης Ράλλης

Αναστάσης Ράλλης

Εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.