VIDEO: Τι συμβαίνει στο σώμα σου αν κόψεις το Junk Food για 30 ημέρες

Η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λιπαρά και αλάτι – όπως πίτσες, μπέργκερ και γλυκά – είναι καθημερινή συνήθεια για πολλούς. Σύμφωνα με έρευνα του YouGov, το 47% των Βρετανών τρώει junk food τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 7% το καταναλώνει καθημερινά.

Όμως, τι θα γινόταν αν έκανες την «ακραία» κίνηση να το κόψεις εντελώς για 30 μέρες; Μια προσομοίωση από το κανάλι GrowFit Health στο YouTube αποκαλύπτει εντυπωσιακές αλλαγές στο σώμα σου αν και δεν αποτελεί επαγγελματική ιατρική συμβουλή.

Ημέρες 1 – 3: Οι Δυσκολίες της Αρχής

Έντονη επιθυμία για ζάχαρη και λιπαρά

Κόπωση και πονοκέφαλοι λόγω στέρησης



Ο οργανισμός «ζητά» τα πρόσθετα που είχε συνηθίσει

Ημέρες 4 – 7: Σταθεροποίηση Ενέργειας

Το σώμα ξεπερνά τη φάση στέρησης

Μειώνεται η αίσθηση βάρους και νωθρότητας

Αυξάνεται η ζωτικότητα

Σύμφωνα με το Healthline, ο συνδυασμός ζάχαρης και λιπαρών ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα ευχαρίστησης στον εγκέφαλο όπως ορισμένες ουσίες, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να αντισταθείς.

Ημέρες 7 – 14: Ορατές Βελτιώσεις

Το δέρμα αρχίζει να καθαρίζει



Η πέψη βελτιώνεται σημαντικά

Λιγότερο φούσκωμα μετά τα γεύματα

Ημέρες 15 – 20: Καλύτερος Ύπνος & Διάθεση

Βελτίωση στην ποιότητα ύπνου



Μείωση απότομων αλλαγών στη διάθεση

Οι γεύσεις γίνονται πιο έντονες – τα φρούτα φαίνονται πιο γλυκά

Ημέρες 21 – 30: Σταθερή Ενέργεια & Πιθανή Απώλεια Βάρους

Σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα

Καλύτερη συγκέντρωση και διαύγεια

Πιθανή απώλεια μερικών κιλών χωρίς αυστηρή δίαιτα

Η αποχή από το junk food για 30 μέρες μπορεί να φανεί δύσκολη, αλλά τα οφέλη για τον οργανισμό είναι σημαντικά: περισσότερη ενέργεια, καθαρότερο δέρμα, καλύτερος ύπνος και πιθανή απώλεια βάρους.

Όπως αναφέρει και το NHS, μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή «μπορεί να σε βοηθήσει να νιώθεις καλύτερα». Ίσως, λοιπόν, αξίζει να δοκιμάσεις να βγάλεις το junk food από το πιάτο σου έστω και για έναν μήνα.

