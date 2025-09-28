Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

 28.09.2025 - 22:10
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ στην οποία οι τυχεροί παίχτες θα μοιραστούν 3 εκατ. ευρώ.


Όπως σε κάθε κλήρωση, οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας θα κερδίσουν ο καθένας 100 χιλιάδες ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 12, 17, 31, 33, 45 και Τζόκερ: 20

