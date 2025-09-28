Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

Υπενθυμίζεται πως κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον Γιώργο Λουκαΐδη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, και στον Άριστο Δαμιανού, μέλος του Πολιτικού Γραφείου.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο κ. Κώστα τονίζει: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί του κόμματος δεν αναφέρουν πουθενά πως πρέπει να είμαι μέλος ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου για να υπαχθώ στις εξαιρέσεις, ως ενεργό κομματικό στέλεχος και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής. Θεωρώ πως η απόφαση αυτή είναι άδικη».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Όταν εκλέγηκα για πρώτη φορά το 2011, έβαλα μόνο 2 στόχους..

Ο πρώτος ήταν να μην αλλάξω, να μείνω αυτός που ήμουν, αυτός που ήξερε όλος ο κόσμος..

Ο δεύτερος ήταν να βοηθώ τον απλό άνθρωπο με τα πολλά προβλήματα του, χωρίς να τον περιπαίζω, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς να βλέπω χρώματα..

Για μένα πάντα, η προσφορά προς το συνάνθρωπο μας, ήταν το πιο σημαντικό και ποτέ δεν ήταν θέμα βιοπορισμού..

Όλα αυτά τα χρόνια, κάνω ειλικρινά ότι μπορώ.. Με ειλικρίνεια και κυρίως έντιμα..

Πάλεψα και παλεύω με πολλά και πολλούς, πολλές φορές μόνος μου, απέναντι σε συμφέροντα και κατεστημένα.. έβγαλα στο φως σκάνδαλα και θα παλεύω συνεχώς, για να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται..

Κάποτε μια δημοσιογράφος με ρώτησε στον αέρα, αν έχω βαρεθεί να φωνάζω μόνος μου χωρίς κανένας να θέλει να με ακούσει, για παράδειγμα για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, για τις οποίες συζητούσαμε..

Της απάντησα ότι, μέχρι την τελευταία μέρα μου ως βουλευτής δεν θα σταματήσω να φωνάζω, για 2 λόγους.. για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια και για να έχω ήσυχη τη συνείδηση μου όταν θα φύγω, ότι έκανα αυτό για το οποίο με τίμησαν 3 φορές οι πολίτες..

Και τούτο είναι για μένα το πιο σημαντικό.. το ότι νοιώθω ήσυχος με τη συνείδηση μου, έχω το μέτωπο και τα χέρια μου καθαρά και κυρίως μπορώ και κοιτάζω τον κόσμο μες τα μάτια..

Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, με έχει απογοητεύσει φοβερά.. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του κόμματος, πουθενά δεν αναφέρουν ότι ως κομματικό μέλος και μέλος Επαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να είμαι και μέλος ανώτερου καθοδηγητικού σώματος για να εμπίπτω στις εξαιρέσεις.

Προσωπικά θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι άδικη..

Ευχαριστώ ειλικρινά, όλο τον κόσμο, από όλη την Κύπρο, για τα καλά τους λόγια, για τη στήριξη τους.. η μεγάλη αγάπη του κόσμου, ήταν πάντα αυτό που μου έδινε δύναμη και κουράγιο να αντέχω..