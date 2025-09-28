Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

 28.09.2025 - 21:56
Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, εκφράζει έντονη απογοήτευση για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να μην του παραχωρηθεί εξαίρεση από το όριο των θητειών, γεγονός που τον εμποδίζει να διεκδικήσει εκ νέου τη βουλευτική του έδρα με το ΑΚΕΛ.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον Γιώργο Λουκαΐδη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, και στον Άριστο Δαμιανού, μέλος του Πολιτικού Γραφείου.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο κ. Κώστα τονίζει: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί του κόμματος δεν αναφέρουν πουθενά πως πρέπει να είμαι μέλος ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου για να υπαχθώ στις εξαιρέσεις, ως ενεργό κομματικό στέλεχος και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής. Θεωρώ πως η απόφαση αυτή είναι άδικη».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Όταν εκλέγηκα για πρώτη φορά το 2011, έβαλα μόνο 2 στόχους..

Ο πρώτος ήταν να μην αλλάξω, να μείνω αυτός που ήμουν, αυτός που ήξερε όλος ο κόσμος..

Ο δεύτερος ήταν να βοηθώ τον απλό άνθρωπο με τα πολλά προβλήματα του, χωρίς να τον περιπαίζω, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς να βλέπω χρώματα..

Για μένα πάντα, η προσφορά προς το συνάνθρωπο μας, ήταν το πιο σημαντικό και ποτέ δεν ήταν θέμα βιοπορισμού..

Όλα αυτά τα χρόνια, κάνω ειλικρινά ότι μπορώ.. Με ειλικρίνεια και κυρίως έντιμα..

Πάλεψα και παλεύω με πολλά και πολλούς, πολλές φορές μόνος μου, απέναντι σε συμφέροντα και κατεστημένα.. έβγαλα στο φως σκάνδαλα και θα παλεύω συνεχώς, για να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται..

Κάποτε μια δημοσιογράφος με ρώτησε στον αέρα, αν έχω βαρεθεί να φωνάζω μόνος μου χωρίς κανένας να θέλει να με ακούσει, για παράδειγμα για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, για τις οποίες συζητούσαμε..

Της απάντησα ότι, μέχρι την τελευταία μέρα μου ως βουλευτής δεν θα σταματήσω να φωνάζω, για 2 λόγους.. για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια και για να έχω ήσυχη τη συνείδηση μου όταν θα φύγω, ότι έκανα αυτό για το οποίο με τίμησαν 3 φορές οι πολίτες..

Και τούτο είναι για μένα το πιο σημαντικό.. το ότι νοιώθω ήσυχος με τη συνείδηση μου, έχω το μέτωπο και τα χέρια μου καθαρά και κυρίως μπορώ και κοιτάζω τον κόσμο μες τα μάτια..

Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, με έχει απογοητεύσει φοβερά.. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του κόμματος, πουθενά δεν αναφέρουν ότι ως κομματικό μέλος και μέλος Επαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να είμαι και μέλος ανώτερου καθοδηγητικού σώματος για να εμπίπτω στις εξαιρέσεις.

Προσωπικά θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι άδικη..

Ευχαριστώ ειλικρινά, όλο τον κόσμο, από όλη την Κύπρο, για τα καλά τους λόγια, για τη στήριξη τους.. η μεγάλη αγάπη του κόσμου, ήταν πάντα αυτό που μου έδινε δύναμη και κουράγιο να αντέχω..

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο
H Wizz Air στο «T»: Μεγάλη επένδυση στην Κύπρο με νέα δρομολόγια από Λάρνακα και για πρώτη φορά από Πάφο – Τα σχέδια για το μέλλον και ο παράγοντας «πόλεμος»
ΕΡΕΥΝΑ - Χριστούγεννα στην Κύπρο: «Εξαφανίζονται» οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία για διακοπές και ρεβεγιόν – Πού κυμαίνονται οι τιμές
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος
Jennifer Aniston – Η αποκάλυψη που δεν περίμενε μετά από 25 χρόνια!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

6 σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός μας θα ήθελε να είναι σε σχέση με κάποιον άλλον

 28.09.2025 - 21:33
Επόμενο άρθρο

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

 28.09.2025 - 22:10
Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

  •  28.09.2025 - 12:52
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

  •  28.09.2025 - 18:10
Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

  •  28.09.2025 - 21:56
ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

  •  28.09.2025 - 19:40
Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

  •  28.09.2025 - 16:40
Φωτιές στις Πλάτρες: Αυτόπτες μάρτυρες «καίνε» τον 29χρονο – «Εκνευρίστηκε επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν»

Φωτιές στις Πλάτρες: Αυτόπτες μάρτυρες «καίνε» τον 29χρονο – «Εκνευρίστηκε επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν»

  •  28.09.2025 - 20:49
Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

  •  28.09.2025 - 21:09
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

  •  28.09.2025 - 22:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα