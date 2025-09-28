6 σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός μας θα ήθελε να είναι σε σχέση με κάποιον άλλον

Οι πιο δυνατές σχέσεις χτίζονται όταν αγαπάμε τον άλλον για αυτό που πραγματικά είναι, και όχι για τη φαντασίωση του «ιδανικού συντρόφου». Όταν η ανάγκη ή η απογοήτευση προηγείται της αληθινής αγάπης, κανείς δεν είναι πραγματικά ερωτευμένος: απλώς προσπαθεί να μεταμορφώσει τον άλλο στο ιδανικό που φαντάζεται.

Ο Δρ. Daniel S. Lobel, κλινικός ψυχολόγος, με άρθρο του στο Psychology Today παρουσιάζει τα 6 σημάδια ότι ο σύντροφός σας θα επιθυμούσε στην πραγματικότητα να είναι με κάποιον άλλον:

Ασκεί συνεχώς κριτική: Αν και η εποικοδομητική κριτική έχει σημαντικό ρόλο στις υγιείς σχέσεις, όταν ο/η σύντροφός σας σχολιάζει αρνητικά σχεδόν σε ό,τι λέτε και κάνετε, αυτό δείχνει ότι θα προτιμούσε να μην είναι σε σχέση με εσάς.

Δεν αναγνωρίζει τις δυνατότητες και τις προσπάθειές σας: Αν κάποιος σας αγαπάει επειδή σας βλέπει ολοκληρωτικά και αγαπάει αυτό που βλέπει, είναι πολύ εύκολο για αυτόν να αναγνωρίσει τα πράγματα που του αρέσουν, θαυμάζει και σέβεται σε εσάς. Αν ο σύντροφός σας είναι απρόθυμος ή ανίκανος να αναγνωρίσει τα δυνατά σας σημεία, τότε είναι απίθανο να νιώθει αγάπη για εσάς.

Δεν επικροτεί τις επιλογές και τα θέλω σας: Ένα άτομο που σας αγαπά για αυτό που είστε καταλαβαίνει ότι οι επιλογές σάς βοηθούν να ορίσετε ποιοι είστε. Η επιδίωξη αυτών των ιδεών και ενδιαφερόντων ενισχύει την προσωπικότητά σας. Οι σύντροφοι που αποθαρρύνουν αυτές τις φιλοδοξίες αποθαρρύνουν και την έκφραση του εαυτού σας. Κανείς που αγαπά πραγματικά δεν θα το ήθελε αυτό για το ταίρι του.

Προσπαθούν να αλλάξουν πτυχές της προσωπικότητάς σας: Σχόλια όπως «Μακάρι να ήσουν πιο έξυπνος» ή «Θα με έλκυες περισσότερο αν δεν σου άρεσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο» εκφράζουν αυτή την τάση. Οι άνθρωποι που σας αγαπούν για αυτό που είστε δεν προσπαθούν να σας αλλάξουν στην πραγματικότητα.

Σας υποβαθμίζει μπροστά σε τρίτους: Αυτό συμβαίνει όταν ο σύντροφός σας εκφράζει την αντιπάθεια ή την αποδοκιμασία του για εσάς ή για κάποια χαρακτηριστικά σας μπροστά σε άλλους. Για παράδειγμα: «Λοιπόν, αν ψάχνεις συμβουλές για τη διαχείριση των οικονομικών σου, φρόντισε να μην ρωτήσεις τη γυναίκα μου».

Σας συγκρίνει με άλλους υποτιμητικά: Για παράδειγμα, «Η φίλη σου η Ελένη καταφέρνει να διατηρεί πιο καθαρό το σπίτι. Θα έπρεπε να είσαι πιο πολύ σαν αυτήν».

Εάν ο/η σύντροφός σας συμπεριφέρεται με έναν ή περισσότερους από τους έξι τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, ίσως να προτιμά να είναι σε σχέση με κάποιον άλλον. Η οικειότητα με κάποιον που απογοητεύεται συχνά με τον αυθεντικό σας εαυτό μπορεί να βλάψει την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση της αξίας σας, και σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Σχεδόν σίγουρα περιορίζει και την προσωπική σας ευτυχία, σημειώνει ο ειδικός.

Μπορεί έτσι να επιβιώσει μια σχέση;

Εκφράστε τα συναισθήματά σας στον σύντροφό σας.

Εάν ο σύντροφός σας καταλάβει πόσο οδυνηρή είναι για εσάς η συμπεριφορά του και είναι σε θέση να σας αγαπάει όπως είστε, τότε η σχέση σας μπορεί να επιβιώσει. Εάν συμβεί αυτό, οι θετικές αλλαγές θα είναι καλύτερες και για τους δυο σας.

Αν ο σύντροφός σας δεν μπορεί ή δεν θέλει να βρει έναν τρόπο να σας αγαπάει όπως είστε, τότε ίσως πρέπει να σκεφτείτε να απομακρυνθείτε.

Πηγή: ygeiamou.gr