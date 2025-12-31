Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»

Ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, καθώς δεν αντέχει τη ζωή στην Αθήνα.

«30 χρόνια πριν, το 1995, υπήρξε μία προφυλάκιση. Δεν θα την έλεγα άδικη, αλλά ήταν πολύ για εκείνο που είχε συμβεί εκείνη την εποχή. Από αυτή την προφυλάκιση είδα δρόμο, πήρα χαμπάρι σιγά σιγά τον εαυτό μου».

«Έμεινα 15 μήνες στη φυλακή, στην απομόνωση άρχισα να γράφω στίχους. Διάβαζα κυρίως μέσα στη φυλακή, πράγμα που σε κάνει να θέλεις μετά να γράψεις. Διάβαζα Χρόνη Μίσσιο, Καρυωτάκη, Πολυδούρη, Ρίτσο».

Πώς γράφτηκαν τραγούδια – επιτυχίες

Όπως αποκάλυψε, τα περισσότερα τραγούδια που γράφει είναι βιωματικά, όπως το γνωστό τραγούδι «Κρίση».

«Η «Κρίση» γράφτηκε όταν ήρθε η κοπέλα μου στο επισκεπτήριο και μου είπε ότι ήταν έγκυος από άλλον. Ήταν βιωματικό».



«Ο ‘Έκπτωτος Άγγελος’ ήταν ιστορία από μία ημέρα κρατητηρίου, που έμεινα μέσα. Μπήκα στη διαδικασία αυτοκαταστροφής για να καταλάβω το λάθος και να το παραδεχτώ».

«Μπορείς να πάρεις μία ασχήμια και να την κάνεις ομορφιά. Επιτυχία για μένα είναι να επιβιώσει ένα τραγούδι μία και δύο χρονιές. Ένα τραγούδι που μπορεί για ένα εξάμηνο να κάνει κάτι, δεν μου έδωσαν χαρά και ικανοποίηση, ούτε και τα λεφτά που θα μου επέτρεπαν να ζήσω. Εμείς οι στιχουργοί είμαστε οι φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού».

Τι λέει για τον Παντελή Παντελίδη

Ένα από τα πρότυπά του, όπως είπε, είναι ο Μανώλης Ρασούλης, ενώ αναφέρθηκε στη δημοφιλία του Παντελή Παντελίδη.

«Η τέχνη λέει ότι πρέπει να βρεις μία βασίλισσα λέξη και να στήσεις γύρω την αυλή. Ο Παντελής Παντελίδης μπορούσε να μιλήσει στιχουργικά όπως εκφραζόταν ο κόσμος.

Στίχος δεν είναι το παίξεις υψηλός ποιητής, αλλά να εκφράσεις τον κόσμο και να σε τραγουδήσει», είπε.