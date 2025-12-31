Καιρός: Αν βγείτε έξω την Παραμονή, προσέχετε - Υποχωρούν οι βροχές, έρχονται όμως ισχυροί άνεμοι και πολύ κρύο – Πώς θα μας βρει η Πρωτοχρονιά

Ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Λίγγης είπε στο ΚΥΠΕ ότι τα φαινόμενα καταιγίδων θα συνεχίσουν μέχρι το βραδάκι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς θα περιορίζονται δυτικά-βόρεια και μέχρι το πρωί θα περιοριστούν στα ορεινά και μάλλον στα κατεχόμενα.

Πρόσθεσε ότι την Πρωτοχρονιά εισέρχεται μια πιο ψυχρή μάζα με δυνατές ριπές ανέμων κυρίως στις δυτικές βόρειες περιοχές και στις προσήνεμες δυτικές βορειοδυτικές περιοχές που ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια προβλήματα. Το χαρακτηριστικό της Πρωτοχρονιάς δεν θα είναι οι βροχές, αλλά ο αέρας, σημείωσε.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση την Παρασκευή για να ανέβει την Κυριακή, ανέφερε.

Συνεχίζοντας εξήγησε ότι δεν αναμένονται μέχρι την Κυριακή άλλες βροχοπτώσεις που τελειώνουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι την Παρασκευή δεν θα φυσάει αέρας και ειδικά το απόγευμα δεν θα υπάρχει άνεμος.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα πνέουν Λεβάντες (ανατολικοί άνεμοι), το Σάββατο κατά τις απογευματινές ώρες θα υπάρξουν συννεφιές, αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, χωρίς βροχές και ανέμους.

Η πρόγνωση του καιρού βάσει του μετεωρολογικού δελτίου αναφέρεται στη χαμηλή πίεση και το ενισχυμένο πεδίο ανέμων που επηρεάζουν παροδικά την περιοχή.

Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι μικρού μεγέθους. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 και παροδικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ενώ στα ανατολικά καθώς και τοπικά στα βόρεια και νότια παράλια, θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς ο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα αργότερα να περιορίζονται σε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και τοπικά ισχυροί 5 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πρωτοχρονιά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες, μέχρι το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και σύντομα ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά τοπικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές κυρίως νεφώσεις.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ενώ μέχρι την Κυριακή αναμένεται σταδιακά άνοδος.