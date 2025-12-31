Δεν έχετε Βασιλόπιττα; Προλαβαίνετε ακόμη να φτιάξετε - Συνταγή με πορτοκάλι από γνωστή Κύπρια τηλεμαγείρισσα

Κι όπως ήταν αναμενόμενο, η Χρύσω δεν θα μπορούσε να μην μας δώσει τη συνταγή για την βασιλόπιτα.

Ακολούθησέ την:

Βασιλόπιτα με πορτοκάλι

ΥΛΙΚΑ

1 φλ. (150γρ.) αμύγδαλα

2 μικρά, ζουμερά πορτοκάλια (350γρ.), κατά προτίμηση μέρλιν ή βαλέντσια ακέρωτα

3 φλ. (450γρ.) αλεύρι Φαρίνα «00»

2 κουταλάκια (16γρ.) μπέικιν πάουντερ

¼ κουταλάκι αλάτι

4 αυγά, χωρισμένοι οι κρόκοι από τα ασπράδια

2/3 φλ. (170ml) ηλιέλαιο

1 1/2 φλ. (345γρ.) ζάχαρη

2/3 φλ. (170ml) πλήρες φρέσκο γάλα

Για την επικάλυψη

5 κουταλιές (100γρ.) ζάχαρη άχνη

Μέθοδος

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στον αέρα. Βάζουμε αντικολλητική λαδόκολλα στο ταψί του φούρνου και σκορπάμε επάνω το ½ φλιτζάνι αμύγδαλα. Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 12 λεπτά.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν και χοντροκόβουμε με ένα μαχαίρι.

Κόβουμε τα πορτοκάλια στη μέση, βγάζουμε τα κουκούτσια και τα αλέθουμε.

Σε ένα μπολ, αναμιγνύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια και τα χτυπάμε σε σφικτή μαρέγκα. Αδειάζουμε σε ένα μπολ τη μαρέγκα.

Βάζουμε σε ένα μπολ ή στον κάδο του μίξερ το ηλιέλαιο και τη ζάχαρη. Χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν, περίπου 5-6 λεπτά. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε έναν-έναν τους κρόκους. Βάζουμε κουταλιά - κουταλιά το 1/3 από το μίγμα του αλευριού και προσθέτουμε το πλήρες φρέσκο κυπριακό γάλα με 3% λιπαρά Αλάμπρα, τα πορτοκάλια, τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και το τέλος το υπόλοιπο αλεύρι. Με μία σπάτουλα (μαρίζ) ενσωματώνουμε μέσα στο μίγμα τη μαρέγκα με κυκλικές κινήσεις για να μην ξεφουσκώσει η μαρέγκα.

Βάζουμε αντικολλητική λαδόκολλα στη βάση ενός στρογγυλού ταψιού 25-26 εκ. και λαδώνουμε και αλευρώνουμε τα πλαϊνά. Ρίχνουμε μέσα το κέικ. Ντύνουμε ένα κέρμα με αντικολλητική λαδόκολλα και βάζουμε το φλουρί στο κέικ. Χοντροκόβουμε τα ωμά αμύγδαλα και τα πασπαλίζουμε σε όλη την επιφάνεια της βασιλόπιτας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 1 ώρα. Αφήνουμε να κρυώσει.

Πασπαλίζουμε την επιφάνεια τη ζάχαρη άχνη. Και ανάβουμε τα κεριά που σχηματίζουμε 2025! Καλή μας χρονιά!!!

TIP: Η ιστορία της βασιλόπιτας ξεκινά από τον επίσκοπο Καισαρείας Βασίλειο,. Τότε, ο σκληρός έπαρχος της Καππαδοκίας ζήτησε να εισπράξει αβάσταχτους φόρους και οι κάτοικοι, φοβισμένοι, ζήτησαν τη βοήθεια του Αγίου. Ο Άγιος Βασίλειος τους κάλεσε να συγκεντρώσουν τα πολύτιμά τους αντικείμενα για να τα προσφέρουν στον έπαρχο όμως, με τη δύναμη του λόγου του, τον επίσκοπο να φύγει χωρίς να πάρει τίποτα. Για να επιστραφούν τα αντικείμενα στους κατόχους τους, χωρίς να γίνει σύγχυση, ο Άγιος Βασίλειος τα έκρυψε μέσα σε μικρές πίτες. Και ως εκ θαύματος όλα επέστρεψαν στους κατόχους τους. Από τότε, η βασιλόπιτα με το φλουρί, σύμβολο τύχης και ευλογίας για τη νέα χρονιά.

Πηγή: checkincyprus