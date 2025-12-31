Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά

Σύμφωνα με την παραπονούμενη, χθες δέχθηκε κλήση στο κινητό της τηλέφωνο, μέσω ηλεκτρονικής τηλεφωνικής εφαρμογής, από άγνωστο της πρόσωπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως λειτουργός διαδικτυακής τράπεζας. Ο άγνωστος ζήτησε από την 61χρονη, όπως του δώσει τα προσωπικά της στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία των τραπεζικών της λογαριασμών, δήθεν για σκοπούς επικαιροποίησης των στοιχείων της.

Αφού η παραπονούμενη έδωσε τα πιο πάνω στοιχεία στον άγνωστο, αυτός της ζήτησε, όπως προβεί σε πέντε μεταφορές χρημάτων από το λογαριασμό που διατηρεί η 61χρονη σε εμπορική τράπεζα, προς τον λογαριασμό της στη διαδικτυακή τράπεζα. Η 61χρονη, προχώρησε στις πιο πάνω μεταφορές χρημάτων, μεταφέροντας συνολικά το ποσό των €425. Ωστόσο αμέσως μετά αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός της στη διαδικτυακή τράπεζα, χρεώθηκε πέντε φορές χωρίς την έγκρισή της, για το συνολικό χρηματικό ποσό των €425,98.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και αυτή την υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό για άλλη μια φορά, να είναι πάντοτε προσεκτικό στις διαδικτυακές συναλλαγές του. Υπενθυμίζει επίσης ότι τραπεζικοί ή άλλοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ προσωπικά ή άλλα στοιχεία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων. Σε περίπτωση όπου υποψιαστούμε ότι ένα τηλεφώνημα είναι απάτη, τερματίζουμε την κλήση χωρίς να δώσουμε οποιαδήποτε στοιχεία και ενημερώνουμε άμεσα την τράπεζά μας και την Αστυνομία.