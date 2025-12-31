Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 31.12.2025 - 15:40
Νέα υπόθεση απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και απάτης μέσω διαδικτύου διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία 61χρονης.

Σύμφωνα με την παραπονούμενη, χθες δέχθηκε κλήση στο κινητό της τηλέφωνο, μέσω ηλεκτρονικής τηλεφωνικής εφαρμογής, από άγνωστο της πρόσωπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως λειτουργός διαδικτυακής τράπεζας. Ο άγνωστος ζήτησε από την 61χρονη, όπως του δώσει τα προσωπικά της στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία των τραπεζικών της λογαριασμών, δήθεν για σκοπούς επικαιροποίησης των στοιχείων της.

Αφού η παραπονούμενη έδωσε τα πιο πάνω στοιχεία στον άγνωστο, αυτός της ζήτησε, όπως προβεί σε πέντε μεταφορές χρημάτων από το λογαριασμό που διατηρεί η 61χρονη σε εμπορική τράπεζα, προς τον λογαριασμό της στη διαδικτυακή τράπεζα. Η 61χρονη, προχώρησε στις πιο πάνω μεταφορές χρημάτων, μεταφέροντας συνολικά το ποσό των €425. Ωστόσο αμέσως μετά αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός της στη διαδικτυακή τράπεζα, χρεώθηκε πέντε φορές χωρίς την έγκρισή της, για το συνολικό χρηματικό ποσό των €425,98.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και αυτή την υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό για άλλη μια φορά, να είναι πάντοτε προσεκτικό στις διαδικτυακές συναλλαγές του. Υπενθυμίζει επίσης ότι τραπεζικοί ή άλλοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ προσωπικά ή άλλα στοιχεία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων. Σε περίπτωση όπου υποψιαστούμε ότι ένα τηλεφώνημα είναι απάτη, τερματίζουμε την κλήση χωρίς να δώσουμε οποιαδήποτε στοιχεία και ενημερώνουμε άμεσα την τράπεζά μας και την Αστυνομία.

 

