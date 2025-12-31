Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice

Για όλους όσους θα αλλάξουν φέτος τον χρόνο στο σπίτι τους η τηλεόραση παραμένει η ιδανική συντροφιά.

Δείτε τα προγράμματα

ΡΙΚ 1 - 21:15 -1:15

Εορταστικό Πρόγραμμα Παραμονής Πρωτοχρονιάς "Ας Κρατήσουν οι Χοροί" με παρουσιάστρια την Ελπίδα Ιακωβίδου.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό, παιχνίδια και σάτιρα, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών: Στέλιος Διονυσίου, Λούκας Γιώρκας, Γιώργος Σταματάρης, Στέλλα Γεωργιάδου, Nικόλας Ντίμας, Μικαέλλα Χατζηεφραίμ, Στέφανος Πελεκανής και η εκπρόσωπός μας στη Εurovision 2026, Αντιγόνη Μπάξτον, είναι τα πρόσωπα στο τραγούδι

SIGMA – 21.00

Παραμονή πρωτοχρονιάς με αγαπημένα πρόσωπα, τραγούδι και πολύ κέφι σε ένα special εορταστικό επεισόδιο του The Voice απόψε στις 21.00. Αγαπημένα πρόσωπα ανεβαίνουν απόψε στην σκηνή του Voice και τραγουδούν για καλό σκοπό! Απόψε οι coaches φορούν τα καλά τους και είναι πανέτοιμοι για τις πιο γιορτινές, fun και απρόβλεπτες Blind Auditions, ενώ μας επιφυλάσσουν και μουσικές εκπλήξεις.

«Πρωτοχρονιά στον ALPHA»: Υποδεχόμαστε μαζί, το 2026!

Άλλη μια χρονιά ρίχνει αυλαία και ο ALPHA Κύπρου ετοιμάζει μια μοναδική βραδιά για συντροφιά μας την παραμονή πρωτοχρονιάς. Υποδεχόμαστε και φέτος, μαζί, το νέο έτος με τη φαντασμαγορική πρωτοχρονιάτικη εκπομπή «Πρωτοχρονιά στον ALPHA», στις 21:00 και την αγαπημένη παρουσιάστρια την Άντρη Καραντώνη.

Πλειάδα ταλαντούχων μουσικών και καλλιτεχνών, παρέα με 50 και πλέον καλεσμένους από το θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, θα βρεθούν στο πλάι της Άντρης Καραντώνη, δημιουργώντας μια άκρως εκρηκτική και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες που θα μας ταξιδέψουν και θα μας διασκεδάσουν, ατέλειωτοι χοροί και κυρίως πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, είναι μόνο μερικά από όσα περιλαμβάνει το πλούσιο πρόγραμμα του ALPHA Κύπρου λίγο πριν καλωσορίσουμε το 2026.

Οι τηλεθεατές θα απολαύσουν μουσικές εκτελέσεις, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πρωτοχρονιάτικους διαγωνισμούς με πολλές εκπλήξεις, διεκδικώντας πλούσια δώρα. Στη διάρκεια της βραδιάς, και εν αναμονή της αλλαγής του χρόνου, θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνδέσεις, τόσο με σπίτια στην Κύπρο, όσο και με χώρες του πλανήτη που έχουν ήδη υποδεχθεί το νέο έτος.

Την ίδια στιγμή, ο «Αόρατος Φακός» και οι φάρσες θα χαρίσουν άφθονο γέλιο, ενώ συγκινητικές στιγμές αναμένονται να κλείσουν τη χρονιά με τον πιο γλυκό τρόπο.

Omega

Η πιο λαμπερή νύχτα του χρόνου έχει… ραντεβού στο Omega Channel! Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 22:00, η οθόνη γεμίζει φως, γέλιο και μουσική με το εντυπωσιακό εορταστικό show «Omega Πρωτοχρονιά», με οικοδέσποινα τη μοναδική Χριστιάνα Αρτεμίου.



Ετοιμαστείτε για μια εκρηκτική και άκρως απολαυστική βραδιά, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και στιγμές που θα συζητηθούν. Η Χριστιάνα Αρτεμίου, με το χαρακτηριστικό της μπρίο, το αστείρευτο χιούμορ και την αμεσότητά της, αναλαμβάνει να μας οδηγήσει με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στην αλλαγή του χρόνου, σε ένα show που συνδυάζει μουσική, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις.



Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και εορταστική διάθεση, το «Omega Πρωτοχρονιά» υπόσχεται να γίνει το απόλυτο τηλεοπτικό πάρτι της παραμονής με αγαπημένους ηθοποιούς και πρόσωπα που έχουμε ξεχωρίσει και αγαπήσει, οι οποίοι αφήνουν στην άκρη κάθε επισημότητα και έρχονται για να διασκεδάσουν με την ψυχή τους, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Με χαμόγελα, αυθορμητισμό και καλή διάθεση, οι καλεσμένοι συμμετέχουν σε μια γιορτινή βραδιά γεμάτη κέφι, θετική ενέργεια και όμορφες στιγμές, όπως ακριβώς ταιριάζει στη μαγεία της Παραμονής Πρωτοχρονιάς.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία των δημάρχων μας, τους οποίους θα δούμε σε μια διαφορετική, πιο χαλαρή και ανθρώπινη εκδοχή. Μακριά από τον επίσημο ρόλο τους, αφήνονται στο εορταστικό κλίμα της βραδιάς, συμμετέχουν στη διασκέδαση και δείχνουν μια απρόβλεπτη πλευρά τους που σπάνια βλέπουμε τηλεοπτικά.



Τη μουσική διασκέδαση της πιο μαγικής νύχτας του χρόνου απογειώνει ο Χρήστος Μενιδιάτης, χαρίζοντας αγαπημένες επιτυχίες και ανεβαστικούς ρυθμούς, που θα σας βρουν να υποδέχεστε τη νέα χρονιά… χορεύοντας! Στο πλευρό του, ο Βαγγέλης Πρώιμος και η Μαρία Θεοδότου συμπληρώνουν ένα δυνατό μουσικό σχήμα, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, συναίσθημα και αυθεντική διασκέδαση.



Το «Omega Πρωτοχρονιά» είναι η γιορτή που ενώνει παρέες, οικογένειες και φίλους μπροστά στην οθόνη, λίγο πριν το μεγάλο αντίο στο παλιό έτος και το πιο αισιόδοξο καλωσόρισμα στο νέο έτος.

ΑΝΤ1

Άφησε τη σατιρική του εκπομπή και φέρνει special επεισόδιο του Rouk zouk και μουσικές εκπομπές με τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμός.