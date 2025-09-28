Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς της τροχαίας Κηφισιάς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες Ford Raptor τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και το αυτοκίνητο του ηθοποιού, που βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος:

Πηγή: protothema.gr