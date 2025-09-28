Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣτην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

 28.09.2025 - 21:09
Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης κατηγορούμενος ότι προκάλεσε φθορές με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μια γκαραζόπορτα και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός θα παραμείνει το βράδυ κρατούμενος στο τμήμα τροχαίας Κηφισιάς.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς της τροχαίας Κηφισιάς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες Ford Raptor τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και το αυτοκίνητο του ηθοποιού, που βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος:

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο
H Wizz Air στο «T»: Μεγάλη επένδυση στην Κύπρο με νέα δρομολόγια από Λάρνακα και για πρώτη φορά από Πάφο – Τα σχέδια για το μέλλον και ο παράγοντας «πόλεμος»
ΕΡΕΥΝΑ - Χριστούγεννα στην Κύπρο: «Εξαφανίζονται» οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία για διακοπές και ρεβεγιόν – Πού κυμαίνονται οι τιμές
Υπόθεση 102 κιλών ναρκωτικών: Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές δύο από τους συλληφθέντες - Αφέθηκε ελεύθερος 49χρονος
Jennifer Aniston – Η αποκάλυψη που δεν περίμενε μετά από 25 χρόνια!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτιές στις Πλάτρες: Αυτόπτες μάρτυρες «καίνε» τον 29χρονο – «Εκνευρίστηκε επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν»

 28.09.2025 - 20:49
Επόμενο άρθρο

6 σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός μας θα ήθελε να είναι σε σχέση με κάποιον άλλον

 28.09.2025 - 21:33
Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»

  •  28.09.2025 - 12:52
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο

  •  28.09.2025 - 18:10
Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

Κώστας Κώστα: Δηλώνει απογοήτευση με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Είναι άδικη»

  •  28.09.2025 - 21:56
ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

ΕΛΑΜ - ΔΗΣΥ: Συνεχίζεται η κόντρα για τα Τέμπη - «Τι προσπαθούν να συγκαλύψουν;»

  •  28.09.2025 - 19:40
Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

Αγορά Ηλεκτρισμού: Αρχή με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου - Πώς θα λειτουργεί και ποια τα οφέλη

  •  28.09.2025 - 16:40
Φωτιές στις Πλάτρες: Αυτόπτες μάρτυρες «καίνε» τον 29χρονο – «Εκνευρίστηκε επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν»

Φωτιές στις Πλάτρες: Αυτόπτες μάρτυρες «καίνε» τον 29χρονο – «Εκνευρίστηκε επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν»

  •  28.09.2025 - 20:49
Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

  •  28.09.2025 - 21:09
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (28/09) του Τζόκερ

  •  28.09.2025 - 22:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα