Φωτιές στις Πλάτρες: Αυτόπτες μάρτυρες «καίνε» τον 29χρονο – «Εκνευρίστηκε επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του alpha, «ο 29χρονος ανακρινόμενος υποστήριξε ότι ήταν μεθυσμένος, είχε ξαπλώσει σε παγκάκι όπου πέταξε το τσιγάρο που κάπνιζε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά»

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ τονίζει πώς «αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στον alpha ότι ο 29χρονος είχε εκνευριστεί επειδή θα τον απέλυαν από το ξενοδοχείο που εργαζόταν στις Πλάτρες το οποίο θα έκλεινε λόγω ανακαίνισης»

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, στη Λεμεσό και ο ίδιος τοποθετεί τον εαυτό του στη σκηνή, αρνείται όμως ότι έθεσε τις φωτιές. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και τον έθεσε υπό οκταήμερη κράτηση.

Οι εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 8μμ, της 26ης Σεπτεμβρίου, στην άκρη δρόμου στις Πάνω Πλάτρες, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους.

Από την πρώτη εστία φωτιάς κάηκαν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης, ενώ από τη δεύτερη, περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης.

Δείτε το απόσπασμα: