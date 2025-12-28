Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα - Δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Severe downpours accompanied by hail led to flooding last night in Alhaurín el Grande, Málaga, Spain. pic.twitter.com/6WJo2OUMIm — International Leaks (@Internl_Leaks) December 28, 2025

La AEMET prevé un cambio brusco de temperaturas en Málaga, con un notable ascenso térmico tras varios días de lluvias y bajas temperaturas. Los termómetros podrían alcanzar los 30 °C en la capital y en municipios como Marbella, Estepona y Torremolinos en los próximos días. pic.twitter.com/CKgqiTCdQw — maria alvarez (@hytuuyrfjj) December 28, 2025

Cártama, Malaga in Spain tonight. A car being swept away in the floodwater...👀pic.twitter.com/RnxNnQR9sA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025

Torrential rain and hail causing flooding in Alhaurín el Grande, Malaga in Spain....pic.twitter.com/rz3ImTfBLK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025

Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά -κανένα σοβαρό- στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», έγραψε στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.

Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ισπανία, η διαχείριση των καταστροφών -ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με το κλίμα- εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών Αρχών.