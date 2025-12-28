Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈμεινε 19 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε ποτέ – Ένα γράμμα από τον δράστη άλλαξε τα πάντα
ΔΙΕΘΝΗ

Έμεινε 19 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε ποτέ – Ένα γράμμα από τον δράστη άλλαξε τα πάντα

 28.12.2025 - 19:59
Έμεινε 19 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε ποτέ – Ένα γράμμα από τον δράστη άλλαξε τα πάντα

Ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη, ο Emel McDowell, είδε την ποινή του για δολοφονία να διαγράφεται από δικαστήριο, 19 χρόνια μετά την καταδίκη του για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει.

Ο McDowell, ο οποίος σήμερα είναι 53 ετών, είχε φυλακιστεί από τα 17 του για τον θάνατο του 19χρονου τότε Jonathan Powell, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς μετά από καβγά σε πάρτι στο Μπρούκλιν το 1990.

Κατά την αρχική δίκη του το 1992, οι μάρτυρες και οι έρευνες της αστυνομίας δεν κατέδειξαν με σαφήνεια ποιος πυροβόλησε, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες και τη δική του επανειλημμένη δήλωση ότι ο φίλος του ήταν εκείνος που πυροβόλησε. Παρόλα αυτά, κρίθηκε ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού και κατοχή όπλου, με ποινή 22 χρόνια έως ισόβια.

Η καθοριστική επιστολή που άλλαξε τα δεδομένα

Το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε τελικά στην ανατροπή της καταδίκης του ήταν μια επιστολή – γραμμένη από το ίδιο το άτομο που φερόταν ως δράστης – την οποία έλαβε ο McDowell στην φυλακή. Στην επιστολή, ο φίλος του έγραφε ότι δεν πίστευε ότι άξιζε να ζει, επειδή ο McDowell ήταν φυλακισμένος για κάτι που εκείνος είχε κάνει.

Η επιστολή παραδόθηκε στον δικηγόρο του McDowell το 1991 αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε στη δίκη εκείνη την εποχή. Αν και προσπάθησε επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει αυτήν και άλλες μαρτυρίες για να αποδείξει την αθωότητά του, πέρασαν χρόνια μέχρι να επιστραφεί η υπόθεση στη Διεύθυνση Αναθεώρησης Καταδικών (Conviction Review Unit) της εισαγγελίας του Μπρούκλιν.

Μετά από χρόνια νομικής μάχης, το 2023 το γραφείο του εισαγγελέα αναγνώρισε τελικά ότι ο πραγματικός δολοφόνος – ο ίδιος που είχε γράψει την επιστολή – παραδέχθηκε την πράξη στην ομάδα αναθεώρησης. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η καταδίκη του McDowell ακυρώθηκε και αποδόθηκε η αθωότητά του σε επίσημη δικαστική απόφαση.

Η ζωή μετά την ελευθερία και η νέα νομική μάχη

Παρά την απελευθέρωσή του το 2009 με συμφωνία που τον «έσωσε» από επιπλέον φυλάκιση, ο McDowell παρέμενε νομικά ένοχος – μέχρι την πλήρη ανατροπή της καταδίκης του. Πριν λίγα χρόνια είχε λάβει αποζημίωση 9 εκατ. δολαρίων από την πόλη της Νέας Υόρκης για την αδικία που υπέστη.

Σήμερα ο McDowell προχωρεί σε νέα δικαστική διεκδίκηση κατά της Πολιτείας για την υποχρεωτική εργασία που τον ανάγκαζαν να κάνει μέσα στη φυλακή με ελάχιστη αμοιβή – μια κατάσταση που ο ίδιος και οι νομικοί του συνεργάτες συγκρίνουν με «σύγχρονη μορφή σκλαβιάς».

Ο ίδιος έχει γίνει υπερασπιστής ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί λανθασμένα, και σκοπεύει να συνεχίσει στη νομική και κοινωνική σφαίρα, βοηθώντας άλλους με παρόμοιες ιστορίες.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ανδρέας Κασιουλής: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Γιατί μερικοί έχουμε συνεχώς παγωμένα χέρια και πόδια και πότε να ανησυχήσουμε – Ειδικός απαντά
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»
Αντίο στην 24ωρη ημέρα: Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, οι ημέρες στη Γη θα διαρκούν 25 ώρες
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό
Η αλλαγή μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα - Δείτε βίντεο

 28.12.2025 - 19:45
Επόμενο άρθρο

Ο «Καποδίστριας» είναι ο υπέρτατος φόνος τιμής

 28.12.2025 - 20:03
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

Στο πολυτελές θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, έφτασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προκειμένου να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

  •  28.12.2025 - 20:17
Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

  •  28.12.2025 - 12:47
Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

  •  28.12.2025 - 17:15
Χριστουγεννιάτικη τραγωδία: Τι έδειξε η νεκροτομή στην απανθρακωμένη σορό που εντοπίστηκε στην Παλιά Λευκωσία

Χριστουγεννιάτικη τραγωδία: Τι έδειξε η νεκροτομή στην απανθρακωμένη σορό που εντοπίστηκε στην Παλιά Λευκωσία

  •  28.12.2025 - 18:26
Ο «Καποδίστριας» είναι ο υπέρτατος φόνος τιμής

Ο «Καποδίστριας» είναι ο υπέρτατος φόνος τιμής

  •  28.12.2025 - 20:03
Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

  •  28.12.2025 - 16:16
Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

  •  28.12.2025 - 15:48
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

  •  28.12.2025 - 11:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα