LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους θα βρεθεί το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, το οποίο έχει καταρτιστεί από Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Δείτε live εικόνα από την Φλόριντα:

Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ – Ζελένσκι

«Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνάντηση σήμερα», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, καλωσορίζοντάς τον στην είσοδο του Μαρ-α-Λάγκο, προσθέτοντας, ότι σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ομόλογό του αμέσως μετά τη συνάντηση.

Σημειώνεται πως έξω από την πολυτελή κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα έχουν συγκεντρωθεί διαδηλωτές με πλακάτ και ουκρανικές σημαίες, δίνοντας το παρών στη “συγκέντρωση υποστήριξης της Ουκρανίας”, που διοργανώνεται από την Ουκρανική Ένωση της Φλόριντα, όπως μεταδίδει το AP.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία διήρκεσε πάνω από 1 ώρα.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο ηγέτες συνομίλησαν, κατόπιν πρωτοβουλίας των ΗΠΑ, σε “φιλικό τόνο” και “αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες ευχές”. Όπως ήταν αναμενόμενο στο επίκεντρο των συνομιλιών τους βρέθηκε και η επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αλλά και οι προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει μια απόφαση για το μέλλον του Ντονμπάς «χωρίς καθυστέρηση».

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης οι δύο ηγέτες θα επικοινωνήσουν ξανά.

Θα ακολουθήσει επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες

Παράλληλα, μετά την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Πάντως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, δήλωσε ότι είχε μια “ενδελεχή” τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

“Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με Ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων”, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Περαιτέρω συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας εντός των επόμενων ημερών

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ ρωσικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών, μετά από συνάντηση με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ στη Φλόριντα νωρίτερα τον Δεκέμβριο.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «εκτιμά» τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά προειδοποίησε ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές συνομιλίες».

Οι παραχωρήσεις Ζελένσκι στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο

Στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, η Ουκρανία αποδέχεται την αρχή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στις ανατολικές της περιοχές, για τις οποίες η Ουκρανία είχε διατηρήσει τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, με την επιμονή ότι η Ρωσία θα πρέπει να προβεί σε παρόμοια αποχώρηση δυνάμεων.

Οι λεπτομέρειες της πρότασης έχουν αποσταλεί στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον απεσταλμένο του, Κιρίλ Ντμίτριεφ, και εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα διαμορφώνει την αντίδρασή της και δεν θα σχολιάσει δημόσια άμεσα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ντμίτριεφ ενημέρωσε τον Πούτιν για το πρόσφατο ταξίδι του στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ. Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την αντίδραση της Ρωσίας στις προτάσεις ή το ακριβές περιεχόμενο των εγγράφων, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο δεν πρόκειται να επικοινωνήσει μέσω των ΜΜΕ.

«Όλες οι βασικές παράμετροι της ρωσικής θέσης είναι γνωστές στους συναδέλφους μας από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Πούτιν δήλωσε τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι όροι για την ειρήνη είναι η Ουκρανία να παραχωρήσει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς, που εξακολουθεί να ελέγχει, και ότι το Κίεβο θα πρέπει να ανακαλέσει επίσημα την πρόθεσή του να ενταχθεί στην στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Στη συνεχιζόμενη περίπλοκη “χορογραφία” των διαπραγματεύσεων, ωστόσο, η Ουκρανία θα συμφωνήσει σε αρκετές δύσκολες παραχωρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποχώρηση ορισμένων ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή που ελέγχει στην ανατολική γραμμή μετώπου, καθώς και την εγκατάλειψη της μακροχρόνιας φιλοδοξίας της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που θα μοιάζουν με τη διάταξη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές, τουλάχιστον δημόσια, πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Το τελευταίο σχέδιο προβλέπει, επίσης, την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντνιπροπετρόβσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο, με διεθνείς δυνάμεις να τοποθετούνται κατά μήκος της γραμμής επαφής για να παρακολουθούν την εφαρμογή.