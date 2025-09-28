Ειρηνική διαμαρτυρία στην Ύπατη Αρμοστεία ΗΒ στη Λευκωσία το απόγευμα της Κυριακής

Σύμφωνα με λειτουργό του γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, η διαμαρτυρία διεξήχθη ειρηνικά με συνοδεία από δυνάμεις της αστυνομίας σε όλη τη διάρκειά της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά, γύρω στις 16:00 έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και θα πορεύθηκαν προς τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ