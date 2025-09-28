Ecommbx
Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο
LIFESTYLE

Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο

 28.09.2025 - 19:59
Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο

Στην αστυνομία παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητούνταν καθώς ο ηθοποιός φέρεται το βράδυ της Παρασκευής (26/9) να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε παρκαρισμένα οχήματα.

Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηθοποιός έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω και τελικά παρουσιάστηκε στη Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

