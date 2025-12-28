Ecommbx
LIFESTYLE

«Πάμε γι’ άλλα τώρα» - Η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μία εντυπωσιακή τούρτα - Η ηλικία

 28.12.2025 - 10:40
«Πάμε γι’ άλλα τώρα» - Η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μία εντυπωσιακή τούρτα - Η ηλικία

Η Χάρις Αλεξίου παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά σύμβολα του ελληνικού τραγουδιού.

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μια από τις πιο φορτισμένες χρονιές για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο, με 13 μεγάλες και πολυσύνθετες δικαστικές υποθέσεις να απασχολούν τα κυπριακά δικαστήρια. Υποθέσεις, που άγγιξαν τον πυρήνα του κράτους δικαίου, από θανάτους ανηλίκων και καταγγελίες για βιασμό, μέχρι σκάνδαλα διαφθοράς, σφετερισμούς περιουσιών στα κατεχόμενα, σοβαρά ποινικά εγκλήματα, αλλά και αποφάσεις που δοκίμασαν τις δικαστικές έδρες.

