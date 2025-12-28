Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών

 28.12.2025 - 10:35
Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται ότι θα γίνει σήμερα η διακομιδή των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια ανήμερα των Χριστουγέννων, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επιχείρηση ανάσυρσης, που έγινε σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας.

Τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό τους χειμερινούς μήνες. Η απότομη μορφολογία στις κάθετες πλαγιές και το ασταθές χιόνι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ακόμη κι από έμπειρους ορειβάτες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες είχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, την τελευταία στιγμή επέλεξαν να ακολουθήσουν πιο δύσβατο και απαιτητικό μονοπάτι. Τα ίχνη τους χάθηκαν απότομα, με αποτέλεσμα οι αρχές να βάλουν από την αρχή στο τραπέζι το σενάριο της χιονοστιβάδας, που τελικά επιβεβαιώθηκε.

Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή. Και οι τέσσερις ήταν μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που μαρτυρά ότι η χιονοστιβάδα έπεσε αιφνίδια και οι ίδιοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Τμηματικά και από αέρος η μεταφορά των σορών

Η επιχείρηση ανάσυρσης θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη και χρονοβόρα, καθώς το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο. Η μεταφορά των σορών πραγματοποιήθηκε με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, τμηματικά και από αέρος, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος ήταν αδύνατη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, μεταξύ αυτών η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, καθώς και ομάδες από Λάρισα και Πάτρα. Οι έρευνες διήρκεσαν δύο εικοσιτετράωρα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των διασωστών.

Την ίδια ώρα, στην τοπική κοινωνία επικρατεί βαθιά συγκίνηση και σιωπή, καθώς οι τέσσερις ορειβάτες ήταν γνωστοί τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Διοικητής 7ης ΕΜΑΚ: Εξαιρετικά δύσκολη και συντονισμένη επιχείρηση στα Βαρδούσια


Ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ Δημήτρης Ζάχος δήλωσε στην ΕΡΤnews ότι η επιχείρηση ήταν απαιτητική και διεξήχθη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου, στα όρη Βαρδούσια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, των ομάδων Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος, ομάδας drones από τη Θεσσαλία, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικοπτέρου που τέθηκε σε ετοιμότητα για συνδρομή.

Ο εντοπισμός των σορών

Μετά από πολύωρες και συντονισμένες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, σε δυσπρόσιτη, περιοχή που είχε σκεπαστεί με χιόνια.

Ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, που ήταν επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, σημείωσε ότι η διαδικασία μεταφοράς σορών σε ασφαλές σημείο ήταν επίπονη και σταδιακή. Στόχος η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες είχαν στραφεί σε όλα τα πιθανά σημεία, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων και καλυβών, ωστόσο τελικά οι ορειβάτες εντοπίστηκαν ψηλά, κοντά στην κορυφή, σε περιοχή που είχε ήδη αναφερθεί από τις δυνάμεις διάσωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

