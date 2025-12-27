Ελλάδα: Στο νοσοκομείο 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς με κουκούλες

Σύμφωνα με το agriniopress, οι τέσσερις νεαροί δράστες έφτασαν στο κατάστημα με ταξί από το Αγρίνιο. Φορώντας κουκούλες, μπήκαν στο εσωτερικό, εντόπισαν τον ανήλικο και τον έβγαλαν με τη βία. Τότε, άρχισαν να τον γρονθοκοπούν χωρίς σταματημό.

Ένας εκ των δραστών φέρεται να απείλησε τον ανήλικο και με μαχαίρι.

Ο 17χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Άτομα από το περιβάλλον του ανήλικου αναφέρουν ότι η αφορμή για την επίθεση ήταν εντελώς ασήμαντη και οφείλεται σε παρεξήγηση. Όπως υποστηρίζουν, δεν είχε προηγηθεί σοβαρή αντιπαράθεση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν εκ των δραστών, που φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας και αλβανικής καταγωγής, που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Σε βάρος των δραστών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα