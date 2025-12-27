Ecommbx
LIKE ONLINE

Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

 27.12.2025 - 16:53
Μισθός 30.000 ευρώ για 6 μήνες: Ζητούνται άτομα για εργασία σε έρημο νησί

Ένα απομονωμένο νησί της Σκωτίας αναζητά εργαζομένους που αντέχουν τη σιωπή, τη φύση και την πλήρη απομόνωση, προσφέροντας μισθό 30.000 ευρώ και μια σπάνια εμπειρία ζωής.

Σε μια περίοδο όπου η εργασιακή καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, μια αγγελία από τη Σκωτία ξεφεύγει εντελώς από τα συνηθισμένα. Ένα σχεδόν ακατοίκητο νησί, το Handa, ψάχνει ανθρώπους πρόθυμους να αφήσουν πίσω πόλεις, ρυθμούς και ανέσεις, για να ζήσουν και να εργαστούν εκεί για 6 ολόκληρους μήνες.

Όχι με το αζημίωτο, φυσικά. Περίπου 30.000 ευρώ για μισό χρόνο σε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει τίποτα από όσα ξέρουμε. Χωρίς μαγαζιά, χωρίς δρόμους, χωρίς καφέδες να σε περιμένουν στη γωνία και με την καθημερινότητα να ορίζεται από τον καιρό και τη φύση.

Η ζωή εκεί που τελειώνει ο χάρτης

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Scottish Wildlife Trust και αφορά τη συντήρηση και τη διαχείριση του νησιού, το οποίο δέχεται περίπου 8.000 επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι θέσεις εργασίας θυμίζουν περισσότερο ρόλο φύλακα παρά κλασική δουλειά: Παρακολούθηση άγριας ζωής, φροντίδα των εγκαταστάσεων, επαφή με τους επισκέπτες και κυρίως συνεχής παρουσία σε έναν τόπο όπου η φύση έχει τον πρώτο λόγο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της άγριας πανίδας και ειδικά των θαλάσσιων πτηνών, που αποτελούν βασικό κομμάτι του οικοσυστήματος της Handa. Δεν πρόκειται για ρομαντική απόδραση, αλλά για απαιτητική εργασία με ευθύνες και φυσική καταπόνηση.

Παρότι το νησί βρίσκεται σχετικά κοντά στην Ισπανία με το αεροπλάνο, η απομόνωση είναι απόλυτη μόλις φτάσει κανείς εκεί. Δεν υπάρχουν κοντινές υπηρεσίες υγείας, καταστήματα ή βασικές υποδομές. Ο ανεφοδιασμός γίνεται με προγραμματισμένες μεταφορές, ενώ ακόμα και το πλύσιμο ρούχων ή οι αγορές απαιτούν μετάβαση στη Σκούρι, μια κοντινή παραθαλάσσια κοινότητα.

nhsi

Η καθημερινότητα χωρίς ανέσεις

Η αγγελία αναφέρει ξεκάθαραι πως δεν πρόκειται για διακοπές. Οι καιρικές συνθήκες στη βορειοδυτική Σκωτία είναι συχνά σκληρές, το ίντερνετ περιορισμένο και η καθημερινότητα προϋποθέτει ομαδικό πνεύμα και ανθεκτικότητα. Η συμβίωση με λίγα άτομα, η έλλειψη ιδιωτικότητας και η απουσία σύγχρονων ανέσεων είναι κομμάτι της συμφωνίας.

Για όσους όμως αναζητούν κάτι ριζικά διαφορετικό, η πρόταση μοιάζει μοναδική. Έξι μήνες μακριά από την πίεση της πόλης, με καθαρό αέρα, απόλυτη ησυχία και έναν μισθό που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Μια εμπειρία ζωής που δεν χωρά σε βιογραφικό, αλλά αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην ψυχή σου.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

