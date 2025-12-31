Ecommbx
Αυτές είναι οι 5 πιο ουσιαστικές νέες λειτουργίες λογισμικού που παρουσίασε η Apple το 2025
Αυτές είναι οι 5 πιο ουσιαστικές νέες λειτουργίες λογισμικού που παρουσίασε η Apple το 2025

 31.12.2025 - 20:52
Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών αλλαγών για το οικοσύστημα λογισμικού της Apple, με την εταιρεία να δίνει έμφαση στον μοντέρνο σχεδιασμό, την παραγωγικότητα και την πιο έξυπνη επικοινωνία μεταξύ χρηστών και συσκευών.

Παρότι μέσα στη χρονιά παρουσιάστηκαν δεκάδες νέες δυνατότητες, ορισμένες ξεχώρισαν τόσο για το εύρος εφαρμογής τους όσο και για τον πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή χρήση. Οι παρακάτω πέντε λειτουργίες αποτυπώνουν με σαφήνεια τις προτεραιότητες της Apple και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι πλατφόρμες της το 2025.

Liquid Glass: η νέα οπτική ταυτότητα της Apple

Η πιο άμεσα αντιληπτή αλλαγή είναι η εισαγωγή του Liquid Glass, μιας νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας που εφαρμόζεται οριζόντια σε όλα τα λειτουργικά συστήματα της Apple. Η νέα προσέγγιση αντικαθιστά τα επίπεδα και αδιαφανή στοιχεία του UI με ημιδιαφανείς επιφάνειες, διακριτική διάθλαση και δυναμικά εφέ που αντιδρούν στο περιεχόμενο και την κίνηση.

Μπάρες πλοήγησης, πλευρικά μενού και επικαλύψεις συστήματος μοιάζουν πλέον να «ενσωματώνονται» στο περιβάλλον, αντί να επικαλύπτουν απλώς την οθόνη. Το Liquid Glass δεν αποτελεί απλώς αισθητική ανανέωση, αλλά ένα ενοποιημένο οπτικό υλικό που συναντάται σε iPhone, iPad, Mac, Apple Watch και Apple TV.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο επανασχεδιασμό από την εποχή του iOS 7, με στόχο μια διεπαφή πιο ζωντανή, χωρική και σύγχρονη.

Ριζικά ανανεωμένο multitasking στο iPad

Στο iPadOS 26, η Apple προχώρησε στη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στο multitasking. Οι εφαρμογές μπορούν πλέον να λειτουργούν σε ελεύθερα, μεταβαλλόμενα παράθυρα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση πολλών επικαλυπτόμενων εφαρμογών.

Παράλληλα, εισάγεται γραμμή μενού και δείκτης τύπου macOS, προσφέροντας μια εμπειρία πιο κοντά σε αυτήν της επιφάνειας εργασίας. Οι εντολές των εφαρμογών εμφανίζονται οργανωμένες και αναζητήσιμες, βελτιώνοντας σημαντικά τις ροές εργασίας.

Η Apple δείχνει πλέον να υιοθετεί ξεκάθαρα desktop πρότυπα στο iPad, απαντώντας σε χρόνια παράπονα χρηστών που ζητούσαν λιγότερους περιορισμούς και πιο επαγγελματική χρήση.

Το Spotlight γίνεται εργαλείο παραγωγικότητας στο Mac

Στο macOS Tahoe, το Spotlight μεταμορφώνεται από απλό εργαλείο αναζήτησης σε κεντρικό κόμβο εντολών. Οι χρήστες μπορούν πλέον να εκτελούν εκατοντάδες ενέργειες απευθείας από το πεδίο αναζήτησης, χωρίς να ανοίγουν εφαρμογές.

Από τη δημιουργία σημειώσεων και την αποστολή email, μέχρι την εκτέλεση Συντομεύσεων και την αλλαγή ρυθμίσεων συστήματος, το νέο Spotlight θυμίζει λύσεις όπως το Alfred ή το Raycast, αλλά ενσωματωμένες στο ίδιο το λειτουργικό.

Η Apple αναβάθμισε επίσης την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, προσφέροντας ομαδοποιημένες προβολές και ταχύτερη πλοήγηση. Επιπλέον, προστέθηκε ιστορικό προχείρου και μια προβολή βιβλιοθήκης εφαρμογών για άμεση πρόσβαση σε όλα τα εγκατεστημένα apps.

Ζωντανή Μετάφραση σε κλήσεις, μηνύματα και AirPods

Η Ζωντανή Μετάφραση αποτελεί μία από τις πιο πρακτικές νέες δυνατότητες. Η μετάφραση σε πραγματικό χρόνο λειτουργεί πλέον σε Μηνύματα, FaceTime και τηλεφωνικές κλήσεις, καλύπτοντας τόσο κείμενο όσο και ομιλία.

Στο FaceTime, οι συνομιλίες συνοδεύονται από μεταφρασμένους υπότιτλους σε πραγματικό χρόνο, ενώ στις τηλεφωνικές κλήσεις ο χρήστης μπορεί να βλέπει και να ακούει τη μετάφραση καθώς εξελίσσεται η συνομιλία.

Η λειτουργία επεκτείνεται και στα AirPods, επιτρέποντας ζωντανή προφορική μετάφραση σε δια ζώσης συζητήσεις, με τον ήχο να αναπαράγεται απευθείας στα ακουστικά.

Έξυπνος έλεγχος κλήσεων και μηνυμάτων

Η Apple ενίσχυσε σημαντικά τα εργαλεία διαχείρισης επικοινωνίας. Το Call Screening επιτρέπει στο iPhone να απαντά αυτόματα σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, ζητώντας από τον καλούντα να δηλώσει ποιος είναι και γιατί καλεί. Ο χρήστης βλέπει ζωντανή μεταγραφή πριν αποφασίσει αν θα απαντήσει.

Με τη λειτουργία Υποβοήθησης Αναμονής, το iPhone μπορεί να περιμένει στη γραμμή αντί για τον χρήστη και να τον ειδοποιεί όταν επιστρέψει εκπρόσωπος.

Τέλος, στα Μηνύματα, οι άγνωστοι αποστολείς φιλτράρονται σε ξεχωριστή ενότητα, περιορίζοντας την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και τις απόπειρες απάτης.

Πηγή: techblog.gr

Πηγή: techblog.gr

 

 

