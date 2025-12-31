Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του

Στις 29 Δεκεμβρίου 2013, η ζωή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 άλλαξε δραματικά, έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο σκι, στο Meribel της Σαβοΐας, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Ο Σουμάχερ χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο και, παρότι αρχικά είχε τις αισθήσεις του, στη συνέχεια έπεσε σε κώμα για έξι μήνες.

Έκτοτε, η οικογένειά του τηρεί απόλυτη διακριτικότητα, γεγονός που καθιστά δύσκολο να γνωρίζει κανείς την πραγματική εικόνα της υγείας του θρυλικού οδηγού.

Ωστόσο, η σύζυγός του, Corinna Schumacher, φέρεται να έκανε μια σπάνια εξαίρεση, μέσα από μήνυμα που αναδημοσιεύτηκε από λογαριασμό θαυμαστών του Μίκαελ Σουμάχερ στο X, γνωστού ως «Κόκκινος Βαρώνος».

«Μου λείπει ο Μίκαελ κάθε μέρα», φέρεται να δήλωσε. «Αλλά δεν είμαι η μόνη που τον νοσταλγεί. Τα παιδιά του, η οικογένειά του, ο πατέρας του, όλοι όσοι τον περιβάλλουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Corinna ανέφερε ακόμη: «Ο Μίκαελ λείπει σε όλους, αλλά είναι εδώ. Διαφορετικός, βέβαια, αλλά είναι εδώ. Μου δείχνει κάθε μέρα τη δύναμή του».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το μήνυμα είναι πρόσφατο ή αν προέρχεται από παλαιότερη χρονική περίοδο.

