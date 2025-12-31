Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του

 31.12.2025 - 21:10
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μίκαελ Σουμάχερ (Michael Schumacher), με την οικογένειά του να συνεχίζει να κρατά αυστηρά ιδιωτική την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2013, η ζωή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 άλλαξε δραματικά, έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο σκι, στο Meribel της Σαβοΐας, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Ο Σουμάχερ χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο και, παρότι αρχικά είχε τις αισθήσεις του, στη συνέχεια έπεσε σε κώμα για έξι μήνες.

Έκτοτε, η οικογένειά του τηρεί απόλυτη διακριτικότητα, γεγονός που καθιστά δύσκολο να γνωρίζει κανείς την πραγματική εικόνα της υγείας του θρυλικού οδηγού.

Ωστόσο, η σύζυγός του, Corinna Schumacher, φέρεται να έκανε μια σπάνια εξαίρεση, μέσα από μήνυμα που αναδημοσιεύτηκε από λογαριασμό θαυμαστών του Μίκαελ Σουμάχερ στο X, γνωστού ως «Κόκκινος Βαρώνος».

«Μου λείπει ο Μίκαελ κάθε μέρα», φέρεται να δήλωσε. «Αλλά δεν είμαι η μόνη που τον νοσταλγεί. Τα παιδιά του, η οικογένειά του, ο πατέρας του, όλοι όσοι τον περιβάλλουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Corinna ανέφερε ακόμη: «Ο Μίκαελ λείπει σε όλους, αλλά είναι εδώ. Διαφορετικός, βέβαια, αλλά είναι εδώ. Μου δείχνει κάθε μέρα τη δύναμή του».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το μήνυμα είναι πρόσφατο ή αν προέρχεται από παλαιότερη χρονική περίοδο.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

