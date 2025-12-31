Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχυρισμός για μαζικό τάφο σε πηγάδι - Θα ερευνηθεί η πληροφορία – γύρω στους 45 οι Ε/κ αγνοούμενοι του 63-64

 31.12.2025 - 21:20
Ισχυρισμός για μαζικό τάφο σε πηγάδι - Θα ερευνηθεί η πληροφορία – γύρω στους 45 οι Ε/κ αγνοούμενοι του 63-64

Οι Ε/κ αγνοούμενοι της περιόδου 1963-64 είναι 44-45 εκ των οποίων οι 20 έχουν εντοπιστεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ε/κ εκπρόσωπος στη ΔΕΑ, Λεωνίδας Παντελίδης λέγοντας ότι θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να ερευνήσουν την πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητα για μαζική δολοφονία 80 Ε/κ γύρω στο 1963.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε ο Γιουσούφ Κισά, επικαλούμενος αυτόπτη μάρτυρα τότε, ο οποίος απεβίωσε πριν 10 χρόνια, ο κ. Παντελίδης είπε ότι από τους 44-45 Ε/κ αγνοουμένους της περιόδου 1963-64 οι 16 εντοπίστηκαν στις Χαμίτ Μάντρες και ταυτοποιήθηκαν, και 4 στον χώρο του τεκκέ στην κατεχόμενη Λευκωσία η ταυτοποίηση των οποίων επίκειται.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι θα προσπαθήσουν ως Επιτροπή να έρθουν σε επαφή μαζί με τον Γιουσού Κισά και θα ερευνήσουν τις πληροφορίες που φέρεται να γνωρίζει και ιδιαίτερα κατά πόσο μπορεί να τους υποδείξει την τοποθεσία του φερόμενου μαζικού τάφου σε πηγάδι. Σημείωσε ωστόσο ότι οι ταφές σε πηγάδια δεν ήταν κάτι σύνηθες την περίοδο εκείνη, ’63-64.

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

Στο τηλεοπτικό του Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την πορεία της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την κοινωνική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

  •  31.12.2025 - 19:02
