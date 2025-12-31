Ισχυρισμός για μαζικό τάφο σε πηγάδι - Θα ερευνηθεί η πληροφορία – γύρω στους 45 οι Ε/κ αγνοούμενοι του 63-64

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του
Στο τηλεοπτικό του Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την πορεία της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την κοινωνική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση της Κύπρου.