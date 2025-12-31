Ισχυρισμός για μαζικό τάφο σε πηγάδι - Θα ερευνηθεί η πληροφορία – γύρω στους 45 οι Ε/κ αγνοούμενοι του 63-64

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε ο Γιουσούφ Κισά, επικαλούμενος αυτόπτη μάρτυρα τότε, ο οποίος απεβίωσε πριν 10 χρόνια, ο κ. Παντελίδης είπε ότι από τους 44-45 Ε/κ αγνοουμένους της περιόδου 1963-64 οι 16 εντοπίστηκαν στις Χαμίτ Μάντρες και ταυτοποιήθηκαν, και 4 στον χώρο του τεκκέ στην κατεχόμενη Λευκωσία η ταυτοποίηση των οποίων επίκειται.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι θα προσπαθήσουν ως Επιτροπή να έρθουν σε επαφή μαζί με τον Γιουσού Κισά και θα ερευνήσουν τις πληροφορίες που φέρεται να γνωρίζει και ιδιαίτερα κατά πόσο μπορεί να τους υποδείξει την τοποθεσία του φερόμενου μαζικού τάφου σε πηγάδι. Σημείωσε ωστόσο ότι οι ταφές σε πηγάδια δεν ήταν κάτι σύνηθες την περίοδο εκείνη, ’63-64.