Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓΓ ΑΚΕΛ: Ευχές το 2026 να είναι χρονιά επανένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΑΚΕΛ: Ευχές το 2026 να είναι χρονιά επανένωσης

 31.12.2025 - 21:33
ΓΓ ΑΚΕΛ: Ευχές το 2026 να είναι χρονιά επανένωσης

Ευχή και ελπίδα μας είναι το 2026 να αποτελέσει τη χρονιά της απελευθέρωσης και της επανένωσης του λαού μας, αναφέρει ο ΓΓ της ΚΕ ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

«Κάθε νέα χρονιά συνοδεύεται από προσδοκίες για καλύτερες μέρες. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας έχει ανάγκη από στήριξη, καθώς πολλοί συνάνθρωποί μας ταλαιπωρούνται από την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, υποφέρουν από την ακρίβεια, τις ανισότητες και τις στερήσεις», σημειώνει ο κ. Στεφάνου.

Καλύτερες μέρες, προσθέτει, «έχει ανάγκη και η Κύπρος μας, η οποία εξακολουθεί να υποφέρει από την τουρκική κατοχή και τη ντε φάκτο διαίρεση. Ευχή και ελπίδα μας είναι το 2026 να αποτελέσει τη χρονιά της απελευθέρωσης και της επανένωσης του λαού μας».

Όπως αναφέρει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, η έλευση του νέου χρόνου αναζωπυρώνει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, μια ελπίδα που γεννιέται μέσα από τους αγώνες, τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά.

«Με πίστη στη δύναμη της κοινωνίας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για τις καλύτερες μέρες στις οποίες όλοι προσδοκούμε. Εύχομαι σε όλους και όλες κάθε καλό, με χαρά, δημιουργία και υγεία», καταλήγει ο κ. Στεφάνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισχυρισμός για μαζικό τάφο σε πηγάδι - Θα ερευνηθεί η πληροφορία – γύρω στους 45 οι Ε/κ αγνοούμενοι του 63-64

 31.12.2025 - 21:20
Επόμενο άρθρο

Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 31.12.2025 - 21:53
VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

Στο τηλεοπτικό του Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την πορεία της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την κοινωνική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

  •  31.12.2025 - 19:02
Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία

Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία

  •  31.12.2025 - 17:15
Τέλος το net metering από το 2026 – Σε ισχύ το net billing για νέα φωτοβολταϊκά - Τι αλλάζει

Τέλος το net metering από το 2026 – Σε ισχύ το net billing για νέα φωτοβολταϊκά - Τι αλλάζει

  •  31.12.2025 - 22:26
«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

  •  31.12.2025 - 19:56
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

  •  31.12.2025 - 21:53
CYPRUS LEAGUE: Από τον Αύγουστο... χειμώνα - Οι διαφοροποιήσεις στη βαθμολογία από την πρεμιέρα

CYPRUS LEAGUE: Από τον Αύγουστο... χειμώνα - Οι διαφοροποιήσεις στη βαθμολογία από την πρεμιέρα

  •  31.12.2025 - 22:10
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του

Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του

  •  31.12.2025 - 21:10
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Β’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Β’)

  •  31.12.2025 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα