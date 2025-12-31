ΓΓ ΑΚΕΛ: Ευχές το 2026 να είναι χρονιά επανένωσης

«Κάθε νέα χρονιά συνοδεύεται από προσδοκίες για καλύτερες μέρες. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας έχει ανάγκη από στήριξη, καθώς πολλοί συνάνθρωποί μας ταλαιπωρούνται από την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, υποφέρουν από την ακρίβεια, τις ανισότητες και τις στερήσεις», σημειώνει ο κ. Στεφάνου.

Καλύτερες μέρες, προσθέτει, «έχει ανάγκη και η Κύπρος μας, η οποία εξακολουθεί να υποφέρει από την τουρκική κατοχή και τη ντε φάκτο διαίρεση. Ευχή και ελπίδα μας είναι το 2026 να αποτελέσει τη χρονιά της απελευθέρωσης και της επανένωσης του λαού μας».

Όπως αναφέρει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, η έλευση του νέου χρόνου αναζωπυρώνει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, μια ελπίδα που γεννιέται μέσα από τους αγώνες, τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά.

«Με πίστη στη δύναμη της κοινωνίας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για τις καλύτερες μέρες στις οποίες όλοι προσδοκούμε. Εύχομαι σε όλους και όλες κάθε καλό, με χαρά, δημιουργία και υγεία», καταλήγει ο κ. Στεφάνου.