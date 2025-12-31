Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

Ο πρώην ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε διακοπές όταν πήγε για εξετάσεις στο πόδι, καθώς είχε έναν θρόμβο αίματος, ωστόσο η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε πως η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, όπως αναφέρει η AS

Αμέσως εισήχθη στην κλινική και προχώρησε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο λόγω επιπλοκών η επέμβαση διήρκησε 3 ώρες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ανάρρωσή του.

Ο 52χρονος Κάρλος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.