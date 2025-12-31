Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

 31.12.2025 - 20:25
31.12.2025 - 20:25

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο θρύλος του ποδοσφαίρου, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, Ρομπέρτο Κάρλος λόγω καρδιακού προβλήματος.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε διακοπές όταν πήγε για εξετάσεις στο πόδι, καθώς είχε έναν θρόμβο αίματος, ωστόσο η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε πως η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, όπως αναφέρει η AS

Αμέσως εισήχθη στην κλινική και προχώρησε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο λόγω επιπλοκών η επέμβαση διήρκησε 3 ώρες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ανάρρωσή του.

Ο 52χρονος Κάρλος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

Στο τηλεοπτικό του Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την πορεία της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την κοινωνική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

