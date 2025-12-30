Το εντυπωσιακό viral βίντεο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στη θάλασσα που νίκησε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόσφατο βίντεό του με ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα στα κύματα κάνει τον γύρο των social media, κλέβοντας τις εντυπώσεις για την αυθεντικότητά του.

Η μαγεία της φωτογραφίας VS AI

Σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κατακλύζει τα social media, ο Pernofski παίρνει ξεκάθαρη θέση: «Θα πέθαινα πριν δημιουργήσω μια εικόνα και προσποιηθώ ότι είναι αληθινή», δηλώνει χαρακτηριστικά. Η λήψη έγινε αποκλειστικά με ένα iPhone, χρησιμοποιώντας απλά μέσα: αδιάβροχα φωτάκια εξωτερικού χώρου, μονωτική ταινία και τη βοήθεια ενός καλού του φίλου, που κρατούσε το δέντρο σταθερό μέσα στο νερό.

Μάθημα ζωής μέσα από τον φακό

Ο φωτογράφος αποκάλυψε πως σχεδίαζε αυτό το project εδώ και χρόνια, αλλά πάντα το ανέβαλλε. Με τα Χριστούγεννα του 2025 να φεύγουν «σαν αστραπή», ο Pernofski αποφάσισε ότι φέτος ήταν η χρονιά που θα έκανε την ιδέα του πραγματικότητα, στέλνοντας ένα μήνυμα στους χιλιάδες ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η ζωή κινείται με ταχύτητα φωτός. Πρέπει να “στυλώσεις τα πόδια” και να κάνεις (εσύ) τα πράγματα να συμβούν, αλλιώς μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ».

Με τη δέσμευση ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά γεμάτη δράση και προγραμματισμένες δημιουργικές προκλήσεις, ο Pernofski μας καλεί όλους να σταματήσουμε να αναβάλλουμε τα όνειρά μας και απλώς… να τα ζήσουμε.

Πηγή: huffingtonpost.gr