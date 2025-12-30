Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο εντυπωσιακό viral βίντεο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στη θάλασσα που νίκησε την Τεχνητή Νοημοσύνη
LIKE ONLINE

Το εντυπωσιακό viral βίντεο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στη θάλασσα που νίκησε την Τεχνητή Νοημοσύνη

 30.12.2025 - 23:43
Το εντυπωσιακό viral βίντεο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στη θάλασσα που νίκησε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο διάσημος φωτογράφος Ryan Pernofski, γνωστός για τις καθηλωτικές λήψεις του στον ωκεανό, κατάφερε για ακόμα μια φορά να γίνει viral, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική δημιουργικότητα δεν χρειάζεται φίλτρα και αλγορίθμους.

Το πρόσφατο βίντεό του με ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα στα κύματα κάνει τον γύρο των social media, κλέβοντας τις εντυπώσεις για την αυθεντικότητά του.

Η μαγεία της φωτογραφίας VS AI

Σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κατακλύζει τα social media, ο Pernofski παίρνει ξεκάθαρη θέση: «Θα πέθαινα πριν δημιουργήσω μια εικόνα και προσποιηθώ ότι είναι αληθινή», δηλώνει χαρακτηριστικά. Η λήψη έγινε αποκλειστικά με ένα iPhone, χρησιμοποιώντας απλά μέσα: αδιάβροχα φωτάκια εξωτερικού χώρου, μονωτική ταινία και τη βοήθεια ενός καλού του φίλου, που κρατούσε το δέντρο σταθερό μέσα στο νερό.

Μάθημα ζωής μέσα από τον φακό

Ο φωτογράφος αποκάλυψε πως σχεδίαζε αυτό το project εδώ και χρόνια, αλλά πάντα το ανέβαλλε. Με τα Χριστούγεννα του 2025 να φεύγουν «σαν αστραπή», ο Pernofski αποφάσισε ότι φέτος ήταν η χρονιά που θα έκανε την ιδέα του πραγματικότητα, στέλνοντας ένα μήνυμα στους χιλιάδες ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η ζωή κινείται με ταχύτητα φωτός. Πρέπει να “στυλώσεις τα πόδια” και να κάνεις (εσύ) τα πράγματα να συμβούν, αλλιώς μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ».

Με τη δέσμευση ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά γεμάτη δράση και προγραμματισμένες δημιουργικές προκλήσεις, ο Pernofski μας καλεί όλους να σταματήσουμε να αναβάλλουμε τα όνειρά μας και απλώς… να τα ζήσουμε.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

Πηγή: huffingtonpost.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Θα τα βάλεις στην τσέπη σου πριν «αλλάξει» ο χρόνος; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 7,5 εκατ. ευρώ
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν
«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές
Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του
Τρομακτικό ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ουσιαστική πρόοδος στην αποκρατικοποίηση ΧΑΚ το 2025

 30.12.2025 - 23:22
Επόμενο άρθρο

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του στην βασιλική έκθεση του 2025

 30.12.2025 - 23:56
ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

  •  30.12.2025 - 15:36
«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

  •  30.12.2025 - 17:23
Πυροβολισμοί σε οικία: Σχέσεις με περιβάλλον επιχειρηματία που είχε γίνει στόχος εγκληματιών στο παρελθόν – Με ποιες υποθέσεις σχετίζεται

Πυροβολισμοί σε οικία: Σχέσεις με περιβάλλον επιχειρηματία που είχε γίνει στόχος εγκληματιών στο παρελθόν – Με ποιες υποθέσεις σχετίζεται

  •  30.12.2025 - 19:30
Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την ΕΕ το 2026 - Πώς αναμένεται να μας επηρεάσουν

Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την ΕΕ το 2026 - Πώς αναμένεται να μας επηρεάσουν

  •  30.12.2025 - 23:05
ΤΖΟΚΕΡ: Θα τα βάλεις στην τσέπη σου πριν «αλλάξει» ο χρόνος; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 7,5 εκατ. ευρώ

ΤΖΟΚΕΡ: Θα τα βάλεις στην τσέπη σου πριν «αλλάξει» ο χρόνος; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 7,5 εκατ. ευρώ

  •  30.12.2025 - 22:05
Θανατηφόρο μενού: Μοιραίο ρεβεγιόν στην Ιταλία - Νεκρές μητέρα και κόρη από τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο

Θανατηφόρο μενού: Μοιραίο ρεβεγιόν στην Ιταλία - Νεκρές μητέρα και κόρη από τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο

  •  30.12.2025 - 21:15
Αλλαγές στο ωράριο εργασίας των Αστυνομικών προκαλούν αντιδράσεις

Αλλαγές στο ωράριο εργασίας των Αστυνομικών προκαλούν αντιδράσεις

  •  30.12.2025 - 21:45
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα