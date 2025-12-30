Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του στην βασιλική έκθεση του 2025

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια κατά το δεύτερο έτος που διαχειρίζεται το Δουκάτο της Κορνουάλης. Το Δουκάτο αποτελεί τίτλο και περιουσία που κληρονόμησε όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022.

Η Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση του Δουκάτου της Κορνουάλης για το 2025 αποκάλυψε πλεόνασμα 22,9 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 30,9 εκατ. δολάρια) για το οικονομικό έτος 2024–2025, το οποίο αντιστοιχεί στο δεύτερο έτος του Ουίλιαμ ως Δούκα της Κορνουάλης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις επίσημες, φιλανθρωπικές και προσωπικές δαπάνες του ίδιου, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας δεν λαμβάνει παραδοσιακό μισθό. Αντ’ αυτού, τα ετήσια έξοδά του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το Δουκάτο της Κορνουάλης — μια περιουσία που ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ΄ με σκοπό τη χρηματοδότηση του εκάστοτε διαδόχου του βρετανικού θρόνου. Η τεράστια αυτή περιουσία, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε περισσότερα από 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέλαβε τον θρόνο το 2022, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε ο νέος Δούκας της Κορνουάλης και επικεφαλής του κτήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εσόδων που λαμβάνει από το Δουκάτο, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της βασιλικής κατοικίας, αν και τα ακριβή ποσά δεν δημοσιοποιούνται.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, βασιλική πηγή ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «έχει αφοσιωθεί πλήρως» στον ρόλο του ως επικεφαλής του Δουκάτου της Κορνουάλης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις στις εκτάσεις του, μεταξύ των οποίων και μία διανυκτέρευση τον Μάιο του 2024, όταν επισκέφθηκε το πρωτοποριακό στεγαστικό πρόγραμμα του Δουκάτου στο Νιούκι της Κορνουάλης, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Κατά το πρώτο πλήρες έτος άσκησης των καθηκόντων του, η έκθεση ανέδειξε επίσης αλλαγές στις βασιλικές του αρμοδιότητες, όπως τη μετατόπιση του ρόλου του στη Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA). Φανατικός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβε τη θέση του προστάτη της FA, ρόλο που προηγουμένως κατείχε η βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μέχρι τότε ήταν πρόεδρος του οργανισμού.

Παράλληλα, ανέλαβε νέα καθήκοντα ως προστάτης της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης των Ουαλικών Φρουρών (Welsh Guards Charity) και της Αγροτικής Ένωσης της Κορνουάλης (Royal Cornwall Agricultural Association), ενώ έγινε επίσης πρόεδρος της Ένωσης του Σταυρού της Βικτώριας και του Σταυρού του Γεωργίου.

Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση Αντίκτυπου του 2025, το Δουκάτο της Κορνουάλης συνεχίζει να εργάζεται με στόχο να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το τέλος του 2032.

Πηγή: newsbomb.gr