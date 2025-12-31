Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό

 31.12.2025 - 15:28
Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή οι συντεχνίες των αστυνομικών, οι οποίες εκφράζουν έντονη διαφωνία με την απόφαση για αλλαγές στο ωράριο εργασίας, που ανακοίνωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αλλαγές στο ωράριο εργασίας των Αστυνομικών προκαλούν αντιδράσεις

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Άγγελος Νικολάου είπε ότι υπήρξε μονομερής καταστρατήγηση του ωραρίου, που επηρεάζει τις υπερωρίες και τις ημεραργίες, γι' αυτό ζητήθηκε σύγκληση της μεικτής επιτροπής προσωπικού, για να εξετάσει το θέμα.

Ανέφερε ωστόσο ότι οι αστυνομικοί θα εφραρμόσουν από αύριο, υπό διαμαρτυρία, το νέο ωράριο και δεν αποκλείουν, αν δεν αλλάξει η απόφαση, να προχωρήσουν στη λήψη κλιμακωτών μέτρων.

«Κάποιοι προσπαθούν να διαταράξουν την εργατική ειρήνη» ανέφερε, μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Πρόεδρος της συντεχνίας «Ισότητα» Νίκος Λοϊζίδης. Πρόσθεσε ότι ο συνδικαλισμός θα παραμείνει ως η μόνη ασπίδα των αστυνομικών και των δικαιωμάτων τους.

Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ώρες εργασίας, στο πλαίσιο του πλάνου εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης Βύρωνας Βύρωνος, μιλώντας επίσης στο κρατικό ραδιόφωνο. Είπε ότι στόχος είναι να μη γίνεται συστηματική υπέρβαση ωραρίου, ώστε να μην εργάζονται οι αστυνομικοί υπερωριακά.

Πηγή: news.rik.cy

