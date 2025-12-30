Αλλαγές στο ωράριο εργασίας των Αστυνομικών προκαλούν αντιδράσεις

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η αλλαγή δεν θα επηρεάσει την επιχειρησιακή ικανότητα της Δύναμης και θα εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι, με 100 αστυνομικούς να μπορούν να βρίσκονται περισσότερο στους δρόμους αντί για γραφεία.

Οι συντεχνίες της Αστυνομίας αντέδρασαν έντονα, προειδοποιώντας για οικονομική απώλεια έως και 1.000 ευρώ τον χρόνο ανά αστυνομικό, ενώ προγραμματίζουν εκτάκτως συναντήσεις για την αντίδρασή τους.

Παράλληλα, ο Αρχηγός ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας διεύθυνσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με πρότυπα από Ελλάδα, Europol και FBI, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2026.

Δείτε το ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου