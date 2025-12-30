Ecommbx
Η νέα καταγγελία που «χτυπά» την Εκκλησία – Στη διάθεση των Αρχών ο Επίσκοπος Καρπασίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η νέα καταγγελία που «χτυπά» την Εκκλησία – Στη διάθεση των Αρχών ο Επίσκοπος Καρπασίας

 30.12.2025 - 21:33
Η νέα καταγγελία που «χτυπά» την Εκκλησία – Στη διάθεση των Αρχών ο Επίσκοπος Καρπασίας

Στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών προς πλήρη διερεύνηση καταγγελίας που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020 βρίσκεται ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, αναφέρεται σε γραπτή δήλωση που έδωσαν εκ μέρους του στη δημοσιότητα οι δικηγόροι του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του

"Αναφορικά με διαφαινόμενη αστυνομική διερεύνηση ισχυρισμών που αφορούν τον Επίσκοπο Καρπασίας Χριστόφορο, θα θέλαμε εκ μέρους του να σημειώσουμε ότι, αυτός είναι στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών προς πλήρη διερεύνηση της όψιμης καταγγελίας που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020", σημειώνεται στη δήλωση.

"Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χρονικό σημείο της καταγγελίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επικείμενη πλήρωση της θέσεως του Μητροπολίτη Πάφου", προστίθεται.

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

