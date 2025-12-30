Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Θανατηφόρο μενού: Μοιραίο ρεβεγιόν στην Ιταλία - Νεκρές μητέρα και κόρη από τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο

 30.12.2025 - 21:15
Θανατηφόρο μενού: Μοιραίο ρεβεγιόν στην Ιταλία - Νεκρές μητέρα και κόρη από τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο

Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές μιας οικογένειας στην Ιταλία κατέληξαν σε τραγωδία, καθώς δύο μέλη της έχασαν τη ζωή τους λίγες ημέρες μετά την κατανάλωση ενός εορταστικού δείπνου, το οποίο φαίνεται πως προκάλεσε τη δηλητηρίασή τους.

Η 50χρονη Αντονέλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη κόρη της, Σάρα Ντι Βίτα, πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών η μία από την άλλη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Καρνταρέλι του Καμπομπάσο σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι τα δύο θύματα υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση από ένα γεύμα που έφαγε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μητέρα και κόρη παρουσίασαν συμπτώματα όπως ναυτία και σφοδρούς πόνους στην κοιλιακή χώρα τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να εισαχθούν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο γυναίκες πήραν εξιτήριο δύο φορές, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, προτού επιστρέψουν στο νοσοκομείο το Σάββατο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Η 15χρονη απεβίωσε στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή το επόμενο πρωί. Ο πατέρας, ονόματι Τζάνι, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο δείπνο, διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Σπαλαντζάνι της Ρώμης και βρίσκεται υπό νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η άλλη κόρη της οικογένειας βρίσκεται επίσης σε νοσοκομείο της Ρώμης για προληπτικούς λόγους, καθώς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα και θεωρείται πως δεν κατανάλωσε το συγκεκριμένο φαγητό.

Τι περιλάμβανε το μενού

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το μενού περιελάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά, όπως μύδια, τα οποία αποτελούν παραδοσιακά εδέσματα για τα Χριστούγεννα στην Πιετρακατέλα, την ορεινή κωμόπολη του Μολίζε όπου διέμενε η οικογένεια. Η εισαγγελία του Καμπομπάσο διεξάγει έρευνα για πέντε άτομα, εξετάζοντας παράλληλα τα ιατρικά αρχεία και λαμβάνοντας καταθέσεις από το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες πριν τους θανάτους. Επιπλέον, η αστυνομία έχει κατασχέσει δείγματα τροφίμων από την οικία της οικογένειας, τόσο κονσερβοποιημένα όσο και φρέσκα, για να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της δηλητηρίασης.

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

