Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπεισόδιο στο Μάμμαρι: «Πού να καλλιεργούμε;» - Ηρεμία σήμερα, σε επαφή με ΥΠΕΞ και Αστυνομία οι κάτοικοι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επεισόδιο στο Μάμμαρι: «Πού να καλλιεργούμε;» - Ηρεμία σήμερα, σε επαφή με ΥΠΕΞ και Αστυνομία οι κάτοικοι

 30.12.2025 - 20:54
Επεισόδιο στο Μάμμαρι: «Πού να καλλιεργούμε;» - Ηρεμία σήμερα, σε επαφή με ΥΠΕΞ και Αστυνομία οι κάτοικοι

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα καθόλη τη διάρκεια της μέρας στη νεκρή ζώνη στο Μάμμαρι, μετά το χθεσινό επεισόδιο με τις προκλήσεις των τουρκικών στρατευμάτων κατά Ελληνοκύπριων γεωργών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Νίκος Κοτζιάπασιης, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Ανέφερε ότι σήμερα οι γεωργοί δεν μετέβησαν στην περιοχή και ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αστυνομία.

"Αναμένουμε να μας πουν από το Υπουργείο πού να καλλιεργούμε. Η περιοχή στην οποία εμείς καλλιεργούσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι υπό αμφισβήτηση από τα τουρκικά στρατεύματα. 'Αρα να μας πουν ξεκάθαρα από το Υπουργείο πού να πάμε", ανέφερε.

Ο κ. Κοτζιάπασιης είπε ότι "αν το Υπουργείο μας πει ότι λανθασμένα καλλιεργούσαμε εκεί τόσα χρόνια τότε θα πρέπει να αποζημιωθούμε".

"Εμείς δεν θέλουμε να κινδυνεύουμε ούτε και να θυματοποιηθεί ο οποιοσδήποτε" , ξεκαθάρισε.

Είπε επίσης ότι σήμερα τα ΗΕ περιπολούσαν την περιοχή με οχήματα και με ελικόπτερο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν
«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές
Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
Τρομακτικό ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το φινάλε - Πότε βγαίνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς

 30.12.2025 - 20:23
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο μενού: Μοιραίο ρεβεγιόν στην Ιταλία - Νεκρές μητέρα και κόρη από τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο

 30.12.2025 - 21:15
ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

  •  30.12.2025 - 15:36
«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

  •  30.12.2025 - 17:23
Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

  •  30.12.2025 - 17:31
Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

  •  30.12.2025 - 18:28
Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  30.12.2025 - 18:54
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.12.2025 - 17:57
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

  •  30.12.2025 - 18:14
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα