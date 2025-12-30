Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το φινάλε - Πότε βγαίνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη
Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.