Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το φινάλε - Πότε βγαίνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς
LIFESTYLE

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το φινάλε - Πότε βγαίνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς

 30.12.2025 - 20:23
Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το φινάλε - Πότε βγαίνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς

Με τίτλο «The Rightside Up», το όγδοο επεισόδιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things αποτελεί το μεγάλο φινάλε και το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ.

Το δεύτερο μέρος του τελευταίου κύκλου ολοκληρώθηκε με το επεισόδιο 7, στο οποίο η Max αποκαλύπτει το σχέδιο του Vecna να συγχωνεύσει τον κόσμο με μια παράλληλη διάσταση στην άλλη πλευρά του Upside Down, που ονομάζεται Abyss.

Οι χαρακτήρες καταστρώνουν ένα σχέδιο για να μπουν στο Abyss, να διασώσουν τα παιδιά που έχει απαγάγει ο Vecna και να το καταστρέψουν με μια βόμβα.

Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things θα έρθει στο Netflix την Πρωτοχρονιά.

Δείτε το τρέιλερ

Οι Matt και Ross Duffer δημιούργησαν το «Stranger Things» πριν από σχεδόν μία δεκαετία και το Netflix κυκλοφόρησε την πρώτη σεζόν τον Ιούλιο του 2016. Το παραφυσικό μυστήριο έγινε αμέσως παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ οι Σεζόν 2 και 3 κυκλοφόρησαν το 2017 και το 2019 αντίστοιχα.

Όπως και η Σεζόν 5, έτσι και η Σεζόν 4 κυκλοφόρησε σε δύο ξεχωριστούς τόμους, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2022. Η σειρά έχει επίσης γεννήσει ένα θεατρικό έργο, το «Stranger Things: First Shadow», που έκανε πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου το 2023 και αυτή τη στιγμή παίζεται στο Broadway.

