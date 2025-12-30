Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜάχιμη η Εθνική Φρουρά, στέλνει ευχές για καλή νέα χρονιά με ασφάλεια και ειρήνη – Ξεχωρίζει η πρώτη γυναίκα στρατεύσιμη – Δείτε βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μάχιμη η Εθνική Φρουρά, στέλνει ευχές για καλή νέα χρονιά με ασφάλεια και ειρήνη – Ξεχωρίζει η πρώτη γυναίκα στρατεύσιμη – Δείτε βίντεο

 30.12.2025 - 19:55
Μάχιμη η Εθνική Φρουρά, στέλνει ευχές για καλή νέα χρονιά με ασφάλεια και ειρήνη – Ξεχωρίζει η πρώτη γυναίκα στρατεύσιμη – Δείτε βίντεο

Σύσσωμες οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς, από το Πυροβολικό μέχρι τους καταδρομείς, από φυλάκια μέχρι την πρώτη γυναίκα εθελοντή στρατιώτη, ευχήθηκαν καλό νέο έτος.

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

«Το 2025 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις αλλά και ουσιαστικά βήματα προόδου για την Εθνική Φρουρά. Σε ένα ρευστό και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, να αναβαθμίζουμε τις δυνατότητές μας και να προσαρμοζόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η Εθνική Φρουρά παραμένει σε επαγρύπνηση με σκοπό τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στα κοινά και να στεκόμαστε συνεχώς δίπλα στην κοινωνία. Υποδεχόμαστε το 2026 με αισιοδοξία, αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα.

Είμαι σίγουρος ότι η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη θετικές εξελίξεις για την Εθνική Φρουρά. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά!»

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν
«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές
Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
Τρομακτικό ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυροβολισμοί σε οικία: Σχέσεις με περιβάλλον επιχειρηματία που είχε γίνει στόχος εγκληματιών στο παρελθόν – Με ποιες υποθέσεις σχετίζεται

 30.12.2025 - 19:30
Επόμενο άρθρο

Stranger Things: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το φινάλε - Πότε βγαίνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς

 30.12.2025 - 20:23
ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

  •  30.12.2025 - 15:36
«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

«Βγαίνει μπροστά» ο Φυτιρής: Στέλνει μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού στόχου για τις Φυλακές – Ετοιμάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις

  •  30.12.2025 - 17:23
Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

Απόπειρα φόνου: Χειροπέδες σε 19χρονο – Στο νοσοκομείο παραμένει 85χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

  •  30.12.2025 - 17:31
Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

Προσοχή: Απάτη με άτομο που δηλώνει κληρικός – Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, προειδοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος

  •  30.12.2025 - 18:28
Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στην Αστυνομία: Πυροβολισμοί έξω από οικία - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  30.12.2025 - 18:54
Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λεμεσό – Τα έχει όλα, από hot dogs και burgers μέχρι γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.12.2025 - 17:57
Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

Καιρός: Όπου φυσάει ο άνεμος θα πάμε – Προβλέψεις για χαλάζι και χιόνι – Το παλτό δεν θα είναι μόνο για το ρεβεγιόν

  •  30.12.2025 - 18:14
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα