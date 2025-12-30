Μάχιμη η Εθνική Φρουρά, στέλνει ευχές για καλή νέα χρονιά με ασφάλεια και ειρήνη – Ξεχωρίζει η πρώτη γυναίκα στρατεύσιμη – Δείτε βίντεο

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

«Το 2025 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις αλλά και ουσιαστικά βήματα προόδου για την Εθνική Φρουρά. Σε ένα ρευστό και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, να αναβαθμίζουμε τις δυνατότητές μας και να προσαρμοζόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η Εθνική Φρουρά παραμένει σε επαγρύπνηση με σκοπό τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στα κοινά και να στεκόμαστε συνεχώς δίπλα στην κοινωνία. Υποδεχόμαστε το 2026 με αισιοδοξία, αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα.

Είμαι σίγουρος ότι η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη θετικές εξελίξεις για την Εθνική Φρουρά. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά!»

