Πυροβολισμοί σε οικία: Σχέσεις με περιβάλλον επιχειρηματία που είχε γίνει στόχος εγκληματιών στο παρελθόν – Με ποιες υποθέσεις σχετίζεται

Συγκεκριμένα γύρω στις 5:30 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λήφθηκε πληροφορία πως άγνωστοι έριξαν πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Τρίτης σε σπίτι στο Παραλίμνι που σχετίζεται με πρόσωπο του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, ο οποίος έγινε στόχος εγκληματικών ενεργειών άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν.

Επί τόπου σπεύδουν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, προκειμένου να διερευνήσουν την πληροφορία που δόθηκε στην Αστυνομία.

Σημειώνεται πως το περασμένο καλοκαίρι σε πολυσύχναστο υποστατικό που σχετίζεται με τον επιχειρηματία στην Αγία Νάπα εντοπίστηκε χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να εκκενωθεί. Λίγες ημέρες αργότερα άγνωστοι προειδοποίησαν και πάλι για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρο, ο οποίος εκκενώθηκε και έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε.

