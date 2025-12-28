Η Έλλη Κοκκίνου «βάζει φωτιά» στο 2026 – Έρχεται για ένα εκρηκτικό live στην Κύπρο

Η δημοφιλής Ελληνίδα τραγουδίστρια ανεβαίνει στη σκηνή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 8:30 το βράδυ, στο Pavilion, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου και να δώσει τον παλμό της νέας χρονιάς με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.

Μια εκδήλωση της Καθολικής Νεολαίας Μαρωνιτών Κύπρου που συνδυάζει μουσική και φιλοξενία, καθώς στην τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνονται φαγητό και κυπριακό ποτό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης.

Η τιμή εισόδου έχει οριστεί στα 35 ευρώ στην προπώληση και 40 ευρώ στην είσοδο, ενώ οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προχωρήσει έγκαιρα σε κρατήσεις λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες & κρατήσεις: 96600319, 99466024, 99515033

Η Καθολική Νεολαία Μαρωνιτών Κύπρου δίνει το σύνθημα για ένα δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς, με μουσική, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση.