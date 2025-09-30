Από τους δρόμους της Νέας Υόρκης στο Κάστρο της Πάφου - Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World

Βασιζόμενο στο ετήσιο FUN RUN/WALK που τα τελευταία 6 χρόνια διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη, αυτή είναι η πρώτη φορά που το Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο, τιμώντας τη μνήμη της Joanna Sophia, η οποία απεβίωσε ξαφνικά το 2018 σε ηλικία μόλις 9 ετών, λόγω αιφνίδιου θανάτου στην επιληψία (SUDEP).

Στο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! Από έμπειρους δρομείς μέχρι οικογένειες με παιδιά όλων των ηλικιών, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να υποστηρίξουμε την αποστολή του ιδρύματος: την ευαισθητοποίηση σχετικά με το SUDEP και την επιληψία, την υποστήριξη της έρευνας και την παροχή βοήθειας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Ένα μοναδικό FUN RUN/WALK με εκπλήξεις, instagrammable φουσκωτά (κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη), ενθουσιασμό και άλλα happenings κατά μήκος της διαδρομής που θα ολοκληρωθεί με ένα μίνι φεστιβάλ στον τερματισμό στην Πλατεία του Κάστρου.

Ο Κώστας Ιωάννου, πατέρας της Ιωάννας Σοφίας και ιδρυτής του Ιδρύματος Joanna Sophia, δήλωσε: «Αυτή η εκδήλωση είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας δρόμου προς την οικογένειά μου, είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη της κόρης μου και να ευαισθητοποιήσουμε σε όλο τον κόσμο σχετικά με το SUDEP και την επιληψία. Το μήνυμά μας είναι #letjoannainspireyou. Έχει να κάνει με το να δοκιμάσεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει και να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις με την οικογένειά σου. Η Νέα Υόρκη είναι η βάση μας και διοργανώνουμε το Fun Run/Walk κάθε χρόνο στο Κουίνς. Πέρυσι, προσθέσαμε την Τανζανία και φέτος, το Fun Run/Walk επιστρέφει στις ρίζες μας στην Κύπρο για πρώτη φορά».

Ο Δήμος Πάφου και το Round Table 7 αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία αυτής της εκδήλωσης για την κοινότητα και τον σκοπό που επιτελεί. Εκ μέρους του Round Table 7, ο Λεόντιος Τσέλεπος, δήλωσε: «Ως τοπικός οργανισμός με περισσότερα από 35 χρόνια κοινωνικής προσφοράς, είμαστε ενθουσιασμένοι που το Ίδρυμα Joanna Sophia μας εμπιστεύεται να συνδιοργανώσουμε αυτό το FUN RUN/WALK. Διαβεβαιώνουμε όλους ότι θα είναι ένας μοναδικός & διασκεδαστικός αγώνας και μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Ελάτε μαζί μας για να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με το SUDEP και την επιληψία και #letjoannainspireyou.»

📍 Τοποθεσία: Πλατεία Κάστρου, Πάφος

📅 Ημερομηνία: Κυριακή, 2 Νοεμβρίου

🕘 Ώρα Έναρξης: 10:00 π.μ.

👉 Κάντε την εγγραφή σας: https://joannasophiafoundation.org/events-register/

Powered by: Running in Cyprus

💜 Τι να περιμένετε:

✔ Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι — μόνο χαμόγελα, θετική ενέργεια και όμορφες αναμνήσεις!

✔ Ελάτε με φίλους & οικογένεια

✔ Φορέστε το επίσημο ροζ Joanna Sophia Fun Run/Walk T-shirt, ζήστε μοναδικές εκπλήξεις στη διαδρομή και βοηθήστε να διαδώσουμε το μήνυμα για το SUDEP & την Επιληψία

✔ Τερματίστε στο φεστιβάλ που θα είναι στην πλατεία Κάστρου 🎉

Ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη μέρα δίπλα στη θάλασσα με έναν Fun Run/Walk 5km για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιληψία και τον Αιφνίδιο Απροσδόκητο Θάνατο στην Επιληψία (SUDEP).

#letjoannainspireyou – Βήμα βήμα, τιμάμε τις ζωές που άγγιξε η επιληψία, με το πνεύμα της Joanna Sophia να μας καθοδηγεί.

* Το Ίδρυμα Joanna Sophia δημιουργήθηκε στη μνήμη της Joanna Sophia Ιωάννου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία μόλις 9 ετών στις 6 Νοεμβρίου 2018. Το ατρόμητο πνεύμα της συνεχίζεται μέσα από τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος. Εμπνευσμένο από το αγαπημένο της τραγούδι, το Ίδρυμα μεταφέρει το μήνυμά της: Never enough love. Never enough hope. Never enough determination to carry on. Αποστολή του ιδρύματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιληψία και τους κινδύνους του SUDEP, η υποστήριξη έρευνας που στοχεύει στην εύρεση θεραπείας και η παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες παιδιών με επιληψία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. #letjoannainspireyou

Μέσω του joannasophiafoundation.org, το Ίδρυμα μοιράζεται ιστορίες, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για να κρατήσει το φως της Joanna Sophia, υποστηρίζοντας παράλληλα την παγκόσμια κοινότητα επιληψίας. Με 65 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να ζουν με επιληψία και 1 στους 26 να αναμένεται να την αναπτύξει στη ζωή του, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και έρευνα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

Γίνετε μέρος της αλλαγής. Τρέξτε μαζί μας στην Πάφο. Τρέξτε για την Joanna. Τρέξτε για μια θεραπεία.

Επικοινωνία: Angie Xidias / Leondios Tselepos, Email: [email protected] ή [email protected], Τηλέφωνο: 917.535.8826 / 99756355, Ιστοσελίδα: www.joannasophiafoundation.org