ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό από εταιρεία στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να τους ξεγελάσουν

 30.09.2025 - 18:04

 30.09.2025 - 18:04
Απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό από εταιρεία στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να τους ξεγελάσουν

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, με απόσπαση χρημάτων μέσω ψευδών παραστάσεων, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, σε εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 37 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, από διευθυντή εταιρείας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με συνεργάτιδα προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία εδρεύει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συμφωνήθηκε η πληρωμή τιμολογίου, για την αγορά εμπορευμάτων. Ακολούθως ωστόσο, η εταιρεία στην Κύπρο έλαβε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο φαινόταν να είχε σταλεί από την εταιρεία στο εξωτερικό και στο οποίο αναφερόταν ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα έπρεπε να γίνει η πληρωμή έχει αλλαχθεί και υποδείχθηκε όπως η πληρωμή γίνει σε νέο τραπεζικό λογαριασμό. Τα στοιχεία του δήθεν νέου τραπεζικού λογαριασμού αναφέρονταν στο μήνυμα.

Η εταιρεία στην Κύπρο, στις 25 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε πληρωμή, με έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 37,700 ευρώ, στον νέο τραπεζικό λογαριασμό, ωστόσο μετά από επικοινωνία με τη συνεργάτιδα εταιρεία στο εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι, ο νέος τραπεζικός λογαριασμός δεν ανήκει στη συνεργάτιδα εταιρεία και ότι ουδέποτε η συνεργάτιδα εταιρεία είχε στείλει το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, προτού οι πολίτες προχωρήσουν στην εξόφληση τιμολογίων, να προχωρούν πάντοτε σε επαλήθευση του μηνύματος, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των  αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, αλλά και συμβουλές για το πως το κοινό μπορεί να αποφύγει την απάτη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 https://www.cypruspolicenews.com/archives/6038

