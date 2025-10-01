Αργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

Περάστε την 1η Οκτωβρίου στο Mall of Cyprus, που θα είναι ανοιχτό και θα σας περιμένει για μια μέρα γεμάτη ψώνια, φαγητό, παιχνίδι και πολλά ακόμα! Ό,τι χρειάζεστε, όλα σε ένα μέρος.

Όσον αφορά το The Mall of Egkomi, μας προσκαλεί αυτή την 1η Οκτωβρίου, να την περάσουμε εκεί, αφού θα είναι ανοιχτό και θα μας περιμένει! Από φαγητό και σούπερμαρκετ μέχρι καταστήματα και παιχνίδι στο arcade, όλα όσα χρειάζεστε είναι εδώ για την αργία. Απολαύστε ένα γεύμα, κάντε τα καθημερινά σας ψώνια, ανακαλύψτε προσφορές στα καταστήματα και περάστε όμορφες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας. 📍 Περάστε την αργία σας στο Mall of Engomi!

Το My Mall LIMASSOL θα είναι ανοιχτό για να απολαύσετε αυτήν την ημέρα με την οικογένεια ή τους φίλους σας! Μόδα, χώροι εστίασης και διασκέδασης σας περιμένουν για να ζήσετε μοναδικές στιγμές.

Όσο δε για το Metropolis Mall at Larnaca μάς ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της αργίας της 1ης Οκτωβρίου, τα καταστήματα λιανικής και υπηρεσιών θα παραμείνουν ανοιχτά, το ίδιο και οι καφετέριες, τα εστιατόρια, η διασκέδαση και τα ψιλικατζίδικα που θα λειτουργούν κανονικά.

To Nicosia Mall την προσεχή Τετάρτη θα λειτουργήσει κανονικά, εξ ου και μάς καλεί να απολαύσουμε συναρπαστικές γεύσεις στο food court, χαλάρωση στις καφετέριες και ολοκαίνουργιες ταινίες στο RIO Premier cinemas! Τα καταστήματα και η υπεραγορά Αθηαινίτη θα είναι επίσης ανοικτά.

Στο Kings Avenue Mall της Πάφου ανήμερα της 1ης Οκτωβρίου θα λειτουργήσει κανονικά. Τόσο τα καταστήματα όσο και η υπεραγορά, οι καφετέριες, τα εστιατόρια και το σινεμά του εμπορικού θα λειτουργήσουν κανονικά!

Με πληροφορορίες από το checkInCypus