Σ’ αρέσει να ταξιδεύεις; Μάθε τι αλλάζει με την Ryanair από τον Νοέμβριο – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί η αλλαγή να ισχύσει από τις 3 Νοεμβρίου 2025, η αεροπορική εταιρεία τελικώς ανέβαλε την εφαρμογή της απόφασης ώστε να εξασφαλίσει μια πιο ομαλή μετάβαση.

Γιατί αυτή η αλλαγή;

Η Ryanair υποστηρίζει ότι ήδη το ~80 % των επιβατών της χρησιμοποιεί ψηφιακή κάρτα επιβίβασης.

Η μετάβαση σε ψηφιακή μορφή αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση χαρτιού — αναφέρεται ότι θα μειωθεί η χρήση κατά περίπου 300 τόνους ετησίως.

Η εταιρεία προβάλλει την ψηφιοποίηση ως μέρος της «ψηφιακής μεταμόρφωσης» της, με στόχο να προσφέρει ταχύτερες υπηρεσίες, μειωμένα έξοδα και μεγαλύτερη ευελιξία στον επιβάτη.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

Υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής myRyanair

Η ψηφιακή κάρτα επιβίβασης θα παραχθεί και θα χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω της εφαρμογής myRyanair. Δεν θα είναι πλέον δυνατή η λήψη ή εκτύπωση έντυπης κάρτας.

Τι γίνεται αν δεν έχεις smartphone ή δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το app;

Υπάρχουν σενάρια στα οποία οι επιβάτες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ψηφιακή κάρτα επιβίβασης (π.χ. δεν διαθέτουν smartphone, δεν έχουν μπαταρία, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Ryanair δηλώνει ότι — υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει γίνει ηλεκτρονικό check-in — θα είναι δυνατή η έκδοση έντυπης κάρτας από το γκισέ του αεροδρομίου. Ωστόσο, αυτή η υπηρεσία μπορεί να επιβαρύνεται με τέλη επανέκδοσης.

Εξαιρέσεις σε ορισμένα αεροδρόμια

Σε ορισμένες διαδρομές ή αεροδρόμια (π.χ. πτήσεις που αναχωρούν από το Μαρόκο ή πτήσεις από Τίρανα προς Ηνωμένο Βασίλειο) εξακολουθούν να απαιτούνται έντυπες κάρτες επιβίβασης λόγω τοπικών κανονισμών ή περιορισμών υποδομών.

Τι γίνεται αν ξεχάσεις ή χάσεις την κάρτα επιβίβασης

Αν έχεις κάνει ήδη check-in ηλεκτρονικά αλλά δεν έχεις πρόσβαση στην εφαρμογή, μπορείς να ζητήσεις την επανέκδοση της κάρτας στο γκισέ. Όμως όπως προαναφέρθηκε, πιθανόν να υπάρχει χρέωση για την έκδοση.

Πλεονεκτήματα και προβληματισμοί

Πλεονεκτήματα:

Φιλικό προς το περιβάλλον: μείωση της χρήσης χαρτιού, λιγότερα έντυπα.

Απλούστευση διαδικασιών: λιγότερη γραφειοκρατία στο αεροδρόμιο, ταχύτερος έλεγχος εισόδου.

Πιο εύκολη διαχείριση μέσω της εφαρμογής: ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, δυνατότητα “Order to Seat” κ.ά.

Προβληματισμοί:

Ψηφιακός αποκλεισμός: επιβάτες που δεν έχουν smartphone ή δυσκολεύονται με την τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια.

Τεχνικά προβλήματα: χωρίς μπαταρία, ζητήματα δικτύου, σφάλματα εφαρμογής — μπορεί να δημιουργήσουν άγχος πριν την πτήση.

Αξιοπιστία και εφεδρικά μέτρα: η Ryanair θα πρέπει να έχει μηχανισμούς υποστήριξης για τους επιβάτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακή μορφή.

Εξαιρέσεις και ασάφειες: σε ορισμένες διαδρομές ή αεροδρόμια, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις, που προκαλούν σύγχυση.

Οδηγός για τον επιβάτη — τι να κάνεις

Κατέβασε / ενημέρωσε την εφαρμογή myRyanair (iOS / Android)

Πριν την πτήση, κάνε check-in μέσω της εφαρμογής τουλάχιστον δύο ώρες πριν (όπως ισχύει σήμερα).

Άφησε την ψηφιακή σου κάρτα επιβίβασης έτοιμη μέσα στην εφαρμογή για να την επιδείξεις στον έλεγχο εισόδου.

Αν δεν έχεις δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή ή αντιμετωπίζεις πρόβλημα, επικοινώνησε με το προσωπικό του αεροδρομίου νωρίτερα, ώστε να εξεταστεί πιθανή έκδοση έντυπης κάρτας (με επιβάρυνση, εφόσον επιτραπεί).

Έλεγξε πριν το ταξίδι αν η αφετηρία ή η διαδρομή σου εμπίπτει σε κάποια εξαίρεση όπου η ψηφιακή μορφή δεν γίνεται δεκτή.

