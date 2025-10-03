Συγκεντρώθηκαν 50 άτομα έξω από το Λιμάνι Λάρνακας για υποστήριξη - Δείτε φωτογραφία του στολίσκου που έφτασε από τη Γάζα

Εξω από το λιμάνι συγκεντρώθηκαν περίπου 50 πρόσωπα σε υποστήριξη.

Ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης Τάσος Κωστέας δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως «ύστερα από 4μιση ώρες ταλαιπωρίας το πλοιάριο με 21 άτομα, εισήλθε γύρω στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Λάρνακας. Στο λιμάνι εισήλθε και ασθενοφόρο το οποίο και παρείχε ιατρική αγωγή σε δύο πρόσωπα που είχαν ανάγκη χωρίς όμως να χρειαστεί να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο».

Πρόσθεσε πως «τρόφιμα και νερό που ζήτησαν οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο και μετέφεραν στο λιμάνι Λάρνακας εθελοντές – ακτιβιστές, μεταφέρθηκαν από μέλη της Αρχής Λιμένων. Σε γενικές γραμμές υπήρχε συνεργασία μεταξύ των εθελοντών που βρίσκονταν στη σκηνή και των αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε, εξάλλου, πως και ο ίδιος μετέβηκε χθες βράδυ στο λιμάνι της πόλης με στόχο, όπως εξήγησε, «να δούμε κατά πόσον οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο χρειάζονταν οποιαδήποτε βοήθεια που μπορούσε να τους προσφέρει ο Δήμος. Ωστόσο, με την άφιξη μου στο λιμάνι διαπίστωσα πως είχε ήδη παρασχεθεί ιατρική αγωγή σε πρόσωπα που την χρειάζονταν και ότι μεταφέρθηκαν τρόφιμα και νερό στους επιβαίνοντες».

Η Χρυστάλλα Αντωνίου, Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας ανέφερε από πλευράς της πως «ενημερωθήκαμε το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου για την άφιξη στο λιμάνι της Λάρνακας του πλοιαρίου, που κατάφερε να διαφύγει από τη σύλληψη των Ισραηλινών και συμμετείχε στον στολίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Νοιώσαμε υποχρέωση να βρεθούμε στο λιμάνι, τουλάχιστον για ηθική στήριξη των επιβαινόντων στο πλοιάριο, το οποίο ελλιμενίστηκε γύρω στις 11 το βράδυ».

Πρόσθεσε ότι «περίπου 50 πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, χωρίς όμως να γίνει ανοικτό κάλεσμα στον κόσμο, αφού ήταν μια συμβολική ενέργεια και στήριξη προς τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στη θάλασσα για περίπου ένα μήνα, προσπαθώντας να μεταφέρουν βοήθεια στο δοκιμαζόμενο λαό της Λωρίδας της Γάζας».

