Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυγκεντρώθηκαν 50 άτομα έξω από το Λιμάνι Λάρνακας για υποστήριξη - Δείτε φωτογραφία του στολίσκου που έφτασε από τη Γάζα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκεντρώθηκαν 50 άτομα έξω από το Λιμάνι Λάρνακας για υποστήριξη - Δείτε φωτογραφία του στολίσκου που έφτασε από τη Γάζα

 03.10.2025 - 11:22
Συγκεντρώθηκαν 50 άτομα έξω από το Λιμάνι Λάρνακας για υποστήριξη - Δείτε φωτογραφία του στολίσκου που έφτασε από τη Γάζα

Στο λιμάνι της Λάρνακας ελλιμενίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου πλοιάριο, που συμμετείχε σε στολίσκο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξω από το λιμάνι συγκεντρώθηκαν περίπου 50 πρόσωπα σε υποστήριξη.

Ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης Τάσος Κωστέας δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως «ύστερα από 4μιση ώρες ταλαιπωρίας το πλοιάριο με 21 άτομα, εισήλθε γύρω στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Λάρνακας. Στο λιμάνι εισήλθε και ασθενοφόρο το οποίο και παρείχε ιατρική αγωγή σε δύο πρόσωπα που είχαν ανάγκη χωρίς όμως να χρειαστεί να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο».

Πρόσθεσε πως «τρόφιμα και νερό που ζήτησαν οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο και μετέφεραν στο λιμάνι Λάρνακας εθελοντές – ακτιβιστές, μεταφέρθηκαν από μέλη της Αρχής Λιμένων. Σε γενικές γραμμές υπήρχε συνεργασία μεταξύ των εθελοντών που βρίσκονταν στη σκηνή και των αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε, εξάλλου, πως και ο ίδιος μετέβηκε χθες βράδυ στο λιμάνι της πόλης με στόχο, όπως εξήγησε, «να δούμε κατά πόσον οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο χρειάζονταν οποιαδήποτε βοήθεια που μπορούσε να τους προσφέρει ο Δήμος. Ωστόσο, με την άφιξη μου στο λιμάνι διαπίστωσα πως είχε ήδη παρασχεθεί ιατρική αγωγή σε πρόσωπα που την χρειάζονταν και ότι μεταφέρθηκαν τρόφιμα και νερό στους επιβαίνοντες».

Η Χρυστάλλα Αντωνίου, Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας ανέφερε από πλευράς της πως «ενημερωθήκαμε το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου για την άφιξη στο λιμάνι της Λάρνακας του πλοιαρίου, που κατάφερε να διαφύγει από τη σύλληψη των Ισραηλινών και συμμετείχε στον στολίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Νοιώσαμε υποχρέωση να βρεθούμε στο λιμάνι, τουλάχιστον για ηθική στήριξη των επιβαινόντων στο πλοιάριο, το οποίο ελλιμενίστηκε γύρω στις 11 το βράδυ».

Πρόσθεσε ότι «περίπου 50 πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, χωρίς όμως να γίνει ανοικτό κάλεσμα στον κόσμο, αφού ήταν μια συμβολική ενέργεια και στήριξη προς τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στη θάλασσα για περίπου ένα μήνα, προσπαθώντας να μεταφέρουν βοήθεια στο δοκιμαζόμενο λαό της Λωρίδας της Γάζας».

Δείτε φωτογραφία του ThemaOnline

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιωάννα Τούνη: Την τσάκωσαν σε τρυφερά φιλιά στα χείλη με τον νέο της σύντροφο

 03.10.2025 - 11:20
Επόμενο άρθρο

Βραζιλία: 43χρονη σκότωσε με 21 μαχαιριές τον bodybuilder σύζυγό της - Είχε ανοίξει τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί

 03.10.2025 - 11:44
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

  •  03.10.2025 - 12:42
Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

  •  03.10.2025 - 12:08
Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

  •  03.10.2025 - 13:17
Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

  •  03.10.2025 - 12:58
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου 82χρονης: Φώναζε «ψατζιή, ψατζιή» - Απεβίωσε μετά από κατάποση αντισηπτικού στο νοσοκομείο – Το συμπέρασμα του θανατικού ανακριτή

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου 82χρονης: Φώναζε «ψατζιή, ψατζιή» - Απεβίωσε μετά από κατάποση αντισηπτικού στο νοσοκομείο – Το συμπέρασμα του θανατικού ανακριτή

  •  03.10.2025 - 10:28
Τα γλυκά του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου που τρέλαναν το Facebook – «Ξεχειλίζουν από απόλαυση!»

Τα γλυκά του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου που τρέλαναν το Facebook – «Ξεχειλίζουν από απόλαυση!»

  •  03.10.2025 - 10:23
Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

  •  03.10.2025 - 09:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα