ΔΙΕΘΝΗ

Tην Δευτέρα θα αρχίσουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων

 05.10.2025 - 10:01
Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, αναμένεται ν’ αρχίσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε επίσης, ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει «σφαγές» μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

