Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα

 05.10.2025 - 15:07
Μετά την ανακοίνωση της παύσης λειτουργίας της Play, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Braathens International Airways AB, μια σουηδική, περιφερειακή, αεροπορική εταιρία, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, μετά από μόλις τρία χρόνια λειτουργίας λόγω “έλλειψης ρευστότητας”.

Το 2022, η Braathens ίδρυσε τις Braathens International Airways AB και Braathens Crew AB, με σκοπό την παροχή πτήσεων με αεροσκάφη Airbus σε ταξιδιωτικούς πράκτορες στην περιοχή της Σκανδιναβίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ξαφνικό λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό - Εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς προς την Ευρώπη

Η αεροπορική εταιρία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η καθυστέρηση στην παράδοση αεροσκαφών, τα υψηλά λειτουργικά κόστη και η μείωση της ζήτησης από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες οδήγησαν σε “οικονομικές προκλήσεις”, παρά τα “μέτρα εξοικονόμησης κόστους που εφαρμόστηκαν”.

Στις 27 Αυγούστου 2025, το διοικητικό συμβούλιο του αερομεταφορέα αποφάσισε να διακόψει σταδιακά τις συναλλαγές, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη σταδιακή διακοπή των λειτουργιών του”.

Το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση της Braathens εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για την κατάσταση, αλλά, υποστήριξαν ότι, “δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κατάστασης, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις”.

Οι πτήσεις που έχουν μισθωθεί με αεροσκάφη ATR72-600 της Braathens για άλλες αεροπορικές εταιρίες θα συνεχιστούν όπως έχει προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρία, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα για τη διαχείριση των περίπου 200 εργαζομένων που θα βρεθούν χωρίς δουλειά και τη “διαφύλαξη των θέσεων εργασίας εντός του ομίλου”. Διευκρίνισε, δε, ότι οι εταιρίες Braathens Regional Airlines AB, Braathens Regional Airways AB, Braathens People AB και Braathens Support AB δεν συμμετέχουν σε διαδικασίες πτώχευσης.

Ο Per G. Braathen, κύριος μέτοχος της Braathens, δήλωσε: “Με μεγάλη λύπη το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκάστηκε απόψε να υποβάλει αίτηση πτώχευσης για την Braathens International Airways AB. Δυστυχώς, η χρηματοδότηση που προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε για μια ελεγχόμενη, σταδιακή διακοπή της λειτουργίας δεν επιτεύχθηκε και κατανοώ ότι όσοι επηρεάζονται από αυτό είναι θλιμμένοι, σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι. Τώρα δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επικεντρωθούμε στο τμήμα της επιχείρησης που μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμη κερδοφορία”.

Η Braathens International Airways AB δεν είναι η μόνη αεροπορική εταιρία που προέβη στη διακοπή των δραστηριότητων της αυτή την εβδομάδα. Η Play, μια ισλανδική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους, έβαλε τέλος στις δραστηριότητές της τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα περίπου 500 εργαζόμενοι να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Δείτε τους προορισμούς που εξυπηρετούσε:

ΠΗΓΗ: Moneytourism.gr

 

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

