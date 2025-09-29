Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ξαφνικό λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό - Εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς προς την Ευρώπη

 29.09.2025 - 20:28
Ξαφνικό λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό - Εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς προς την Ευρώπη

Η ισλανδική αεροπορική εταιρεία Play ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει, με άμεση ισχύ, τις δραστηριότητές της, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αιφνιδιάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες και στέλνοντας στην ανεργία 400 ανθρώπους.

Η Play επικαλείται οικονομικά αποτελέσματα που «εδώ και καιρό ήταν κατώτερα των προβλέψεών» της, τις «χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων τις τελευταίες εβδομάδες» και «την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμών υπαλλήλων». Η ισλανδική εταιρεία εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς, κυρίως προς την Ευρώπη.

Με την παύση της δραστηριότητάς της «χιλιάδες επιβάτες θα πρέπει να οργανώσουν εκ νέου το ταξίδι της επιστροφής τους και περίπου 400 θα χάσουν τη δουλειά τους και οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα υποστούν απώλειες» πρόσθεσε.

Επιβάτες που ρωτήθηκαν από το ισλανδικό τηλεοπτικό κανάλι RUV εξήγησαν ότι έμαθαν το νέο όταν πήγαν στο αεροδρόμιο Κέφλαβικ για να επιβιβαστούν στην πτήση τους.

Η κυβέρνηση δεν ανέμενε μια τόση αιφνιδιαστική χρεοκοπία της εταιρείας, είπε ο υπουργός Υποδομών Έιγιολφουρ Αρμανσον.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από μια σύσκεψη που είχε με εκπροσώπους της εταιρείας στα τέλη Αυγούστου, ανέφερε στο υπουργείο ότι «προβλεπόταν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Play» και ότι τα κεφάλαια αυτά θα επαρκούσαν μέχρι το τέλος του έτους.

Η Icelandair, άλλη ισλανδική αεροπορική εταιρεία, ανέφερε από την πλευρά της ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις πτήσεις της ώστε να παραλάβει επιβάτες που έχουν μπλοκαριστεί στο εξωτερικό μετά το κλείσιμο της Play, είπε ο γενικός διευθυντής της, ο Μπόγκι Νιλς Μπόγκασον.

Η Play κατέγραψε απώλειες 15,2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υποχώρησε κατά 7,9%, στα 72,1 εκατ. δολάρια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Μαδαρή Πηγή Ζωής: Ένα σύγχρονο πανηγύρι του τρύγου, γεμάτο γεύσεις και παράδοση - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

 29.09.2025 - 20:06
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αλλοδαπός το θύμα έξω από ξενοδοχείο – Ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη

 29.09.2025 - 20:40
