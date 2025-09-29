Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαδαρή Πηγή Ζωής: Ένα σύγχρονο πανηγύρι του τρύγου, γεμάτο γεύσεις και παράδοση - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

 29.09.2025 - 20:06
Μαδαρή Πηγή Ζωής: Ένα σύγχρονο πανηγύρι του τρύγου, γεμάτο γεύσεις και παράδοση - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Το καταπράσινο χωριό της Πιτσιλιάς, ο Πολύστυπος, που το 1997 ήταν το πρώτο στην Κύπρο που διοργάνωσε γιορτή παλουζέ και ζιβανίας, επιστρέφει φέτος μετά από μια μικρή παύση με την αγαπημένη του εκδήλωση –μια ιδέα που μετέπειτα ακολούθησαν πολλές κοινότητες του νησιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

Στις 19 Οκτωβρίου, το γραφικό χωριό, ένα από τα ψηλότερα της Κύπρου, θα φορέσει τα γιορτινά του για ένα σύγχρονο πανηγύρι του τρύγου, γεμάτο γεύσεις, παράδοση και αυθεντική φιλοξενία.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:
🎶 Ζωντανή παραδοσιακή μουσική και τραγούδια με τους Παύλο Μιχαηλίδη και Παντελή Ιωάννου.
💃 Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα «Ρυμβός».
🔥 Παρασκευή φρέσκου ζεστού παλουζέ και δωρεάν γευσιγνωσία για όλους.
🥃 Επίδειξη απόσταξης ζιβανίας.
🍷 Γευσιγνωσία κρασιών με συμμετοχή πολλών κυπριακών οινοποιείων. Με την αγορά του συλλεκτικού ποτηριού, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν όλα τα εκθέματα χωρίς περιορισμό.

Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης:
🌿 Εκθέσεις από κυπριακά αποστάγματα, προϊόντα πιτσιλλίτικα, βότανα και παραδοσιακά είδη.
🏺 Παρουσίαση παραδοσιακών εργαλείων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη συγκομιδή σταφυλιών και την παραγωγή κρασιού.
🍇 Πλούσιο παζαράκι με τοπικές γεύσεις: παλουζέ, λουκούμια, γλυκά του κουταλιού, πίτες, καθώς και αγνός φρέσκος παλουζές από τον Σύνδεσμο Γυναικών ΠΟΓΟ.
🍴 Γαστρονομικές δημιουργίες και παραδοσιακά εδέσματα.

Η εκδήλωση υπόσχεται μια μέρα γεμάτη παραδόσεις, αυθεντικές γεύσεις και μικρές εκπλήξεις που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους.

Πηγή: checkincyprus

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

