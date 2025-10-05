Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΆνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 05.10.2025 - 16:37
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Η ιδέα ενός eco friendly χώρου από shipping containers "γέννησε" ένα συναρπαστικά μοναδικό στο είδος του cafe λίγο έξω από τη Λευκωσία.

Πρόκειται για το NOE Coffee Bar που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στο Πέρα Χωριό Νήσου (μόλις 1 λεπτό από την έξοδο «Φυτώρια Σολωμού» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας) και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

Ένας χώρος με ζωηρά χρώματα, φτιαγμένος από containers, που αποδεικνύει πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αυτός που τώρα μαθαίνουμε, μπορεί να έχει εφαρμογή παντού!

noe2.webp

Πίσω από το όμορφο αυτό εγχείρημα βρίσκεται ο Χριστόφορος Δημητρίου, με εμπειρία στον χώρο της εστίασης, έστησε ένα coffee bar που προσφέρει specialty καφέ, ζεστά σπιτικά αλμυρά, ροφήματα με matcha, φρέσκους χυμούς και ζεστά σάντουιτς της ώρας. Όλα αυτά μπορείς να τα απολαύσεις στον χώρο, να τα πάρεις για take away, ακόμα και μέσω drive-through για όσους βιάζονται. Διαθέτει, μάλιστα, και υπηρεσία delivery.

Ο χώρος ξεχωρίζει με τραπεζάκια στον εξωτερικό χώρο αλλά και εσωτερικά, ενώ ο όροφος προσφέρει όμορφη θέα και ιδανικό περιβάλλον για διάβασμα, δουλειά ή στιγμές χαλάρωσης.

Ένα ακόμα στοιχείο που τον διαφοροποιεί: το NOE ανοίγει καθημερινά από τις 5 το πρωί, εξυπηρετώντας όσους ξεκινούν νωρίς τη μέρα τους.

Αγίου Μάρωνα 72, Πέρα Χωριό Νήσου, Λευκωσία.

Δ-Σ 05:00-19:00, Κ 07:00-19:00.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Βίντεο - Η συγκλονιστική ιστορία Κύπριας μάνας που έφυγε στη Γερμανία για να σώσει τον μικρό Μαρίνο – Χωρίς λεφτά, χωρίς γάλα
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Απεβίωσε πρώην βουλευτής - Το συλλυπητήριο μήνυμα
Το νέο σας iPhone 17 έχει γρατσουνιές; Η Apple προτείνει να το… τρίψετε – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

 05.10.2025 - 16:15
Επόμενο άρθρο

Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

 05.10.2025 - 16:45
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

  •  05.10.2025 - 16:45
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

  •  05.10.2025 - 15:31
Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

  •  05.10.2025 - 16:15
Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

  •  05.10.2025 - 17:02
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα

Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα

  •  05.10.2025 - 15:07
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

  •  05.10.2025 - 16:37
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες

Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.10.2025 - 17:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα