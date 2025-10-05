Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Πρόκειται για το NOE Coffee Bar που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στο Πέρα Χωριό Νήσου (μόλις 1 λεπτό από την έξοδο «Φυτώρια Σολωμού» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας) και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

Ένας χώρος με ζωηρά χρώματα, φτιαγμένος από containers, που αποδεικνύει πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αυτός που τώρα μαθαίνουμε, μπορεί να έχει εφαρμογή παντού!

Πίσω από το όμορφο αυτό εγχείρημα βρίσκεται ο Χριστόφορος Δημητρίου, με εμπειρία στον χώρο της εστίασης, έστησε ένα coffee bar που προσφέρει specialty καφέ, ζεστά σπιτικά αλμυρά, ροφήματα με matcha, φρέσκους χυμούς και ζεστά σάντουιτς της ώρας. Όλα αυτά μπορείς να τα απολαύσεις στον χώρο, να τα πάρεις για take away, ακόμα και μέσω drive-through για όσους βιάζονται. Διαθέτει, μάλιστα, και υπηρεσία delivery.

Ο χώρος ξεχωρίζει με τραπεζάκια στον εξωτερικό χώρο αλλά και εσωτερικά, ενώ ο όροφος προσφέρει όμορφη θέα και ιδανικό περιβάλλον για διάβασμα, δουλειά ή στιγμές χαλάρωσης.

Ένα ακόμα στοιχείο που τον διαφοροποιεί: το NOE ανοίγει καθημερινά από τις 5 το πρωί, εξυπηρετώντας όσους ξεκινούν νωρίς τη μέρα τους.

Αγίου Μάρωνα 72, Πέρα Χωριό Νήσου, Λευκωσία.



Δ-Σ 05:00-19:00, Κ 07:00-19:00.

