Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔιαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

 05.10.2025 - 16:15
Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Μια ομάδα 15 ατόμων της πρωτοβουλίας κατοίκων Ακακίου – Περιστερώνας – Αστρομερίτη πραγματοποίησε το πρωί συμβολική διαμαρτυρία το πρωί λίγο πριν τα εγκαίνια, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι, σε σημείο του κεντρικού δρόμου πριν το κτίριο.

Ο Ηλίας Μανούχος, εκ μέρους των διαμαρτυρομένων είπε ότι μπορεί να είναι λίγοι, αλλά «λίγοι φυλάνε Θερμοπύλες» και σημείωσε ότι η βόρεια όδευση του συγκεκριμένου δρόμου ήταν πολιτική της ΚΔ μέχρι το 2017.

«Ξαφνικά άλλαξε. Θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί άλλαξε και θέλουμε από τον Πρόεδρο να βάλει πίσω ξανά την πολιτική για την βόρεια όδευση του δρόμου που παρουσιάζει τρομερά πλεονεκτήματα έναντι της νότιας όδευσης», ανέφερε.

Είπε πως δεν θέλουν αποφάσεις που θα δίνουν πρόσχημα στους Τούρκους να επεκτείνουν τη νεκρή ζώνης αλλά έργα που θ ‘ αναπτύσσουν τον τόπο και όχι να τον περικυκλώνουν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καθοδόν προς τον χώρο των εγκαινίων σταμάτησε και είχε μια σύντομη συνομιλία μαζί τους, ενώ μετά τα εγκαίνια και κατά την δεξίωση δύο εξ αυτών που διαμαρτύρονταν του παρέδωσαν επιστολή με τις θέσεις τους και χάρτη του δρόμου που προτείνεται και του δρόμου που αυτοί προτείνουν.

Στην επιστολή γράφουν ότι δεν υπήρχε για πολύ καιρό πληροφόρηση για την πορεία του έργου και πολλοί κάτοικοι πίστευαν ότι θα ακολουθείτο η «λογική βόρεια όδευση».

Ζητούν την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για ν’ αποφευχθεί «ένα τεράστιο λάθος» που θα οδηγήσει «σε ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα βαραίνει αυτή την Κυβέρνηση», όπως σημειώνουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Βίντεο - Η συγκλονιστική ιστορία Κύπριας μάνας που έφυγε στη Γερμανία για να σώσει τον μικρό Μαρίνο – Χωρίς λεφτά, χωρίς γάλα
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Απεβίωσε πρώην βουλευτής - Το συλλυπητήριο μήνυμα
Το νέο σας iPhone 17 έχει γρατσουνιές; Η Apple προτείνει να το… τρίψετε – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ηλεκτρική διασύνδεση: Το καλώδιο απειλεί να «πνίξει» τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

 05.10.2025 - 15:53
Επόμενο άρθρο

Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 05.10.2025 - 16:37
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

  •  05.10.2025 - 16:45
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

  •  05.10.2025 - 15:31
Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

  •  05.10.2025 - 16:15
Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

  •  05.10.2025 - 17:02
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα

Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα

  •  05.10.2025 - 15:07
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

  •  05.10.2025 - 16:37
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες

Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.10.2025 - 17:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα