Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Ο Ηλίας Μανούχος, εκ μέρους των διαμαρτυρομένων είπε ότι μπορεί να είναι λίγοι, αλλά «λίγοι φυλάνε Θερμοπύλες» και σημείωσε ότι η βόρεια όδευση του συγκεκριμένου δρόμου ήταν πολιτική της ΚΔ μέχρι το 2017.

«Ξαφνικά άλλαξε. Θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί άλλαξε και θέλουμε από τον Πρόεδρο να βάλει πίσω ξανά την πολιτική για την βόρεια όδευση του δρόμου που παρουσιάζει τρομερά πλεονεκτήματα έναντι της νότιας όδευσης», ανέφερε.

Είπε πως δεν θέλουν αποφάσεις που θα δίνουν πρόσχημα στους Τούρκους να επεκτείνουν τη νεκρή ζώνης αλλά έργα που θ ‘ αναπτύσσουν τον τόπο και όχι να τον περικυκλώνουν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καθοδόν προς τον χώρο των εγκαινίων σταμάτησε και είχε μια σύντομη συνομιλία μαζί τους, ενώ μετά τα εγκαίνια και κατά την δεξίωση δύο εξ αυτών που διαμαρτύρονταν του παρέδωσαν επιστολή με τις θέσεις τους και χάρτη του δρόμου που προτείνεται και του δρόμου που αυτοί προτείνουν.

Στην επιστολή γράφουν ότι δεν υπήρχε για πολύ καιρό πληροφόρηση για την πορεία του έργου και πολλοί κάτοικοι πίστευαν ότι θα ακολουθείτο η «λογική βόρεια όδευση».

Ζητούν την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για ν’ αποφευχθεί «ένα τεράστιο λάθος» που θα οδηγήσει «σε ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα βαραίνει αυτή την Κυβέρνηση», όπως σημειώνουν.

