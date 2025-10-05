Ηλεκτρική διασύνδεση: Το καλώδιο απειλεί να «πνίξει» τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Η απόφαση λήφθηκε μετά τις σημερινές εξελίξεις που αφορούσαν αφενός στην αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο αίτημα του ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕΚ αλλά και την απάντηση του Διαχειριστή στα όσα υποστηρίζει η Λευκωσία σχετικά με τις απαιτήσεις του. Στη σύσκεψη θα συμμετέχει η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Νέα αφορμή για την ανταλλαγή δηλώσεων σε υψηλούς τόνους αποτέλεσε δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας «Φιλελεύθερος» (philenews.com), με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη Δικαιοσύνη».

Το δημοσίευμα διαψεύδει κατηγορηματικά ο ΑΔΜΗΕ, με ανακοίνωση του και υπογραμμίζει ότι «αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά».

Τα μπρος πίσω για το καλώδιο

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός σε δηλώσεις του (Καθημερινή Κύπρου) στις αρχές Σεπτεμβρίου δήλωνε πως «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Ακολούθησε η συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην οποία οι ηγέτες των δύό χωρών εμφανίστηκαν να συμφωνούν και να ξεπερνούν τις όποιες παραφωνίες είχαν ανακύψει σχετικά με το καλώδιο, σημειώνοντας σε κοινή δήλωση τους στις 23 Σεπτεμβρίου, ότι «οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου».

Δύο μέρες μετά ο ΥΠΟΙΚ Μάκης Κεραυνός, σύμφωνα με το sigmalive, σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πιθανότητα η κυπριακή κυβέρνηση να μην καταβάλει τα 67 εκατ. Ευρώ και να ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία απάντησε: «Θα εξετάσουμε όλες τις πτυχές, είτε είναι νομικές ή οικονομικές και θα αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι καλύτεροι χειρισμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Ενώ στις 27 Σεπτεμβρίου κυπριακές διπλωματικές πηγές δήλωναν πως «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ». Την ίδια στιγμή ωστόσο έβαζαν στο τραπέζι το θέμα της Άγκυρας αναφέροντας πως «υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας».

Οι ίδιες πηγές χαρακτήριζαν το καλώδιο «ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου» σημειώνοντας παράλληλα πως «υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατομμύρια».

