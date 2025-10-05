Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τις αναφορές για ανάκτηση 251 εκατ. ευρώ - Αντιπαράθεση για το έργο της διασύνδεσης

 05.10.2025 - 14:22
Διαψεύδει ο ΑΔΜΗΕ τις αναφορές για ανάκτηση 251 εκατ. ευρώ - Αντιπαράθεση για το έργο της διασύνδεσης

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει τις αναφορές που τον ήθελαν να επιδιώκει την ανάκτηση ποσού ύψους 251 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, πριν από την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε το σχετικό δημοσίευμα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ θεωρεί πως με επιστολές ή πληρωμένες ανακοινώσεις μπορεί να εκβιάσει την Κυπριακή Κυβέρνηση, τότε προφανώς δεν γνωρίζει με ποιους έχει να κάνει».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ για ΑΔΜΗΕ: Αν νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές εκβιάζεται η Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει.
Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

 

